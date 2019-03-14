「AirPods致癌」瘋傳…250科學家連署警告　真相曝光！

▲蘋果無線耳機AirPods在全球都相當熱賣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者王致凱／編譯

近日國外一篇有關「無線耳機是否致癌」的報導在網路上掀起熱議。文章提到，包括熱賣的AirPods在內，使用藍牙耳機可能是癌症的肇因之一，更聲稱這類耳機會對大腦發射輻射，已有250科學家向世衛組織發表連署，對其健康風險發表警告，但無線耳機真有這麼恐怖嗎？

美國新聞網站Health指出，這類文章似乎都源自網路媒體Medium網站3月7日的一篇報導，標題是「AirPods和其他藍牙耳機安全嗎？」該篇文章引述科羅拉多大學科羅拉多泉分校（UCCS）生物化學教授菲利普斯（Jerry Phillips）的說法，稱他之所以擔心AirPods對人體有健康疑慮，是因為「他們被放置在耳道中，使頭部組織暴露於相對較高的射頻輻射下。」

文章還指出，菲利普斯並不是唯一擔憂無線藍牙裝置引發健康風險的科學家；文章引述一份向聯合國和世界衛生組織發出的連署請願書，顯示全球有來自40個國家、250名科學家對藍牙裝置抱有同樣疑慮。

不過，Health網站指出，其實這份請願書並沒有提到AirPods，甚至沒有提到無線耳機。確切來說，這份連署請願書是對「非游離電磁場（EMF）技術」的潛在健康風險表達「嚴正關注」，而所有藍牙設備都使用這種通信技術。

事實上，這份連署請願書也不是最近才出現，最早在2015年就已經公布，並於今年1月1日最近一次更新。請願書中沒有提到「無線耳機」字眼，但清楚提到了行動電話、基地台、Wi-Fi天線、智慧電表和嬰兒監視器等設備。

研究電磁場安全的賓州大學生物工程學福斯特（Ken Foster）向Health網站說，他對於這種有關無線耳機危險性的炒作不會買帳。他指出，藍牙耳機確實會發出電磁波，蘋果公司去年也真的賣出2800萬對AirPods耳機，且的確沒有關於此種輻射安全性的長期研究，但並非完全沒有任何相關研究。

實際上，美國聯邦政府早已為消費者設立了電磁輻射量安全標準，而藍牙設備的輻射遠遠低於此標準值，就算直接貼在皮膚上也不會超標。此外，福斯特進一步指出，雖然AirPods是一款耳塞式耳機，但其天線的位置並不再耳道內，而是安裝在耳機露出耳外的部分，一直延伸至耳朵下方。

另一方面，藍牙設備與行動電話相比，發出的電磁波輻射量只有10分之一或更少。福斯特解釋，「如果你每天都會使用手機，那麼擔心耳機造成的危害顯得很奇怪。」他補充說，「當然，如果你每天都用無線耳機聽好幾個小時的音樂，可能會增加輻射暴露量，但如果主要是透過耳機進行電話交談，那麼實際的輻射暴露量，會比直接把手機拿靠近頭部接聽要來的更低。」

福斯特說，他不敢保證藍牙裝置完全沒有健康疑慮，因為確實沒有證據能證明它們是100％安全的，「但就我個人而言，我一點都不擔心。」他說，如果想謹慎一點，最簡單的方式就是停用無線耳機，但人們必須瞭解，即使這麼做，身邊的手機或是其他藍牙裝置，同樣也會產生電磁輻射。

加州政府去年曾發表一份減少電磁輻射暴露的建議指南，指出雖然健康風險與無線電波能量之間沒有明確的關連性，但有一部份實驗結果顯示，長期、大量地使用手機，可能與每某些特定類型的癌症或其他健康問題有關。

指南中建議，不使用手機時將其遠離身體，睡覺時也不要把手機放在床邊，且接聽電話時最好使用耳機。指南同時指出。藍牙設備同樣會發出電磁輻射（比手機低），因此未使用時最好將其從頭部摘下。

加州大學柏克萊分校教授、家庭與社區健康中心（Center for Family and Community Health）主任莫斯科維茲（Joel Moskowitz）則向Medium提出另一項建議：改用有線耳機代替無線耳機，以減少電磁輻射風險。

福斯特說，無論使用有線或無線耳機，還有許多風險比起微量輻射更值得使用者留意。他說，「如果你帶著耳機出門，直接走到一台車前面，這比未來20年內有可能長出來的『理論性腫瘤』要危險的多」，「我的建議是，戴耳機時小心車子還比較重要。」