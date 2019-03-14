川普前競選總經理共判7.5年　紐約州「追加」起訴…總統也不能特赦

▲川普前競選總經理曼納福特13日再被判刑，聯邦罪合計共判7.5年。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普前競選總經理曼納福特（Paul Manafort）被因逃稅和銀行詐欺案，判處47個月徒刑後，華盛頓地區法院13日再度針對他已經認罪的兩項共謀罪，判他43個月徒刑，合計將入獄7年半。法官宣讀判決後，紐約州隨即對他提出另外16宗起訴，若屆時罪成，川普將無權特赦。

綜合美媒報導，曼納福特先前已經對2項共謀罪認罪，他在庭上對自己的行為感到抱歉，但華盛頓地區法院法官傑克森（Amy Berman Jackson）指他沒有悔意，又稱他多次說謊、詐欺。法官最後判他入獄73個月，其中30個月與上周宣判的47個月刑期共同執行，再扣減他已遭羈押的9個月，還需要服刑6年又9個月。

法院宣判後，紐約檢方隨即對他提出起訴，指控他涉及詐欺、偽造商業記錄等罪，並從中獲利數百萬美元。曼哈頓地區檢察官文斯（Cyrus Vance）13日表示，就算川普總統決定赦免他違反聯邦法的刑期，紐約州也會確保他必須入獄。美國總統雖然有權赦免聯邦罪行，但沒有權力插手州法案件。

雖然川普還沒有表明他將特赦曼納福特，但他近期多次談及他的赦免權，並多次為曼納福特辯護，還形容他是「勇敢的人」。曼納福特7日因銀行及稅務詐騙等8項罪名被判處入獄47個月，遠低於通俄案特別檢察官穆勒建議的24年刑期，讓部分法律學者質疑量刑過輕。