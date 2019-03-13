亞洲NO.1氣墊穿上訂製服！風靡日韓的YSL「小皮衣氣墊」來了

▲YSL首度將訂製皮革運用在粉餅上，真是太豪氣了！（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據銷量統計，亞洲熱賣NO.1的氣墊粉餅就是YSL恆久完美氣墊粉餅，網友就愛它的持久和時尚霧光，保濕力堪稱無人能比，這次挾帶著超強人氣，套上皮衣化為「小皮衣氣墊」，霸氣宣示氣墊之王回來了！

YSL再度挑戰底妝奢華極限，首度將訂製皮革紋運用在氣墊粉餅，傳承高級訂製的工法技藝，曜石黑的壓紋皮革完美鑲嵌於盒身，精準烙印燦爛金色經典YSL CASSANDRE LOGO，拿出來就像時髦配件！

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▲輕遮瑕又有著剛好微霧光，是女生心中的夢幻氣墊。（圖／翻攝自instagram@sooviin38）

時尚微霧光

一般傳統氣墊拍起來容易油光滿面，YSL氣墊結合多種植物精萃，調和成質粹霧光複方，接觸肌膚瞬間能立刻轉換質地，輕薄完美貼合肌膚。

輕盈遮瑕不厚重

YSL獨家專利的「太空凝露科技」，讓粉體能夠超乎想像極輕盈甚至是沒有任何粉感，就算反覆疊擦也不厚重，無論是斑點、痘疤、痘痘、黑眼圈等 …都能夠完美遮瑕，卻又薄透自然！



超持久抗暗沉

革命性「超持久抗汗微粒」成分添加，能有效吸收肌膚皮脂、抵抗汗水，豐富維他命E 及頂級亮顏精華能避免肌膚氧化，使肌膚一整天明亮不暗沉。即便在潮濕炎熱氣候下，也能維持妝容一整天不脫妝。

▲YSL 恆久完美氣墊粉餅 訂製皮革版，2,300元。（圖／品牌提供）

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