超時尚高爾夫球服登台！　薄荷綠、珊瑚橘色吸睛，美女球星秒淪陷

▲全新高爾夫球服飾TaylorMade Apparel登台。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

一想到高爾夫球服飾，腦海是否立刻浮現單調、老氣的Polo衫？現在有全新的品牌要顛覆你的想法！由日本團隊研發的TaylorMade Apparel春夏系列，在不同月份以不同顏色做分別，將會有清爽薄荷綠、海軍藍、萊姆綠以及2019年度色彩活珊瑚橘為主色調，加上特殊的剪裁與細節設計，在球場上也能超時髦。

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▲無接縫針織外套、幾何圖騰設計，讓服裝兼具機能性與外型。（圖／品牌提供）

創立於1979年的TaylorMade，是高爾夫球具領導品牌，於2018年在日本推出兼具機能性與時尚度的服飾。2019年春夏系列首度引進台灣，以「量身打造（Tailored for You）」為概念，像是3D剪裁的Polo衫，能讓肩膀順暢轉動、減少運動時的負擔。褲款則是有修身、直筒設計，凸顯俐落線條。

▲每個月份會推出不同色系。（圖／品牌提供）

除此之外，服飾裡有無縫製編織技術、無接縫剪裁，能更加貼合身型、具保暖效果；特殊材質布料還有優異的吸濕排汗、抗紫外線與延展性，讓打高爾夫球更舒適自在。隨著月份轉換，主色調會從紅色漸漸改變成更繽紛多彩的視覺，衣服材質也一步步「輕薄化」，設計極具巧思。

▲隱藏式的釦子、有透氣腰帶的褲裙，為高爾夫球服飾帶來全新面貌。（圖／品牌提供）

春夏系列的細節更是值得深究，像是褲子腰際處的側轉調節設計、褲裙有彈性透氣腰帶，解決女生運動時的困擾。另外也將高爾夫球品牌「低調化」，Polo衫上的迷你袖標，要仔細看才會發現品牌名稱。美女球星松森杏佳也穿過後大讚：「設計和材質很吸引人，穿起來感覺非常棒！平日外出或上場打球都會穿，輕鬆展現時尚態度。」

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