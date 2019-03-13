波音737 MAX 8安全性受質疑 美參院將舉行聽證會

▲美國參院將針對波音737 MAX 8飛機的安全性舉行聽證會。圖為加拿大航空的一架波音737 MAX 8客機。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

負責監督美國航空業的美國參議院「商業、科學與運輸委員會」(Committee on Commerce, Science and Transportation)主席威克(Roger Wicker)周二(12日)宣布，由於多名參議員質疑波音737 MAX 8飛機的安全性，參院將舉行航空安全聽證會。

外媒報導，因為議員們連番質疑波音737 MAX 8飛機的相關問題，並要求停飛此型飛機，美國參議院不得不宣布舉行聽證會。

本身是密西西比州共和黨參議員的威克在發表的聲明中說：「允許美國聯邦航空管理局、美國交通運輸安全委員會及其他機構進行徹底調查非常重要， 唯有如此才可能盡量收集最多的資訊來作做出明智的決定。」

威克表示：「每天有成千上萬的乘客透過航空系統安全抵達目的地，而我們永遠不能滿足於現有航空系統的安全水準。因此，委員會計畫召開聽證會，審查航空安全狀況來確保所有旅客的安全。」

羅德島民主黨參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)周二呼籲對波音飛機進行「非常嚴謹和迅速的調查」。他表示，自己對川普政府可能不願採取此一步驟感到擔憂，儘管世界其他地方都說：「在允許這些飛機繼續飛行以前，我們要把事情搞清楚。」

美國猶他州的共和黨參議員羅姆尼(Mitt Romney)、加州的民主黨參議員范詩坦(Dianne Feinstein)都呼籲應該停飛波音737 MAX 8。

美國南達科他州共和黨參議員圖恩(John Thune)表示，如果由他決定，他會「更傾向於乘搭其他飛機」。作為參議院共和黨二號人物的圖恩似乎暗示，如果有證據顯示飛機存在問題，他會接受停飛的提議。

目前雖然沒有直接證據能證明衣索比亞航空與印尼獅子航空兩起空難事故有關聯，但國際社會對波音737 MAX 8客機的安全性感到擔憂，多國已經宣布停飛此一機型。

波音公司在聲明中表示，他們仍然對737 Max 8飛機的安全性充滿信心， 他們同時引用「美國聯邦航空局」的聲明，表示737 Max 8仍然適合飛行。