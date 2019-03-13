長年捍衛人權！　伊朗女律師被判「鞭刑148下＋監禁38年」

▲ 索托德曾為記者伊薩（Isa Saharkhiz）、諾貝爾和平獎得主希林·伊巴迪等人辯護。（圖／翻攝自臉書／Nasrin Sotoudeh。下同。）

國際中心／綜合報導

伊朗著名人權律師索托德（Nasrin Sotoudeh）多年來一直在爭取女性撤銷戴頭巾的權利，卻在2018年6月遭當局逮捕。不幸的是，她的丈夫肯汗達（Reza Khandan）近期一篇臉書貼文指出，索托德一共被判處38年有期徒刑，以及鞭刑148下。

根據CNN報導，曾獲得歐洲議會沙卡洛夫思想自由獎（Sakharov Prize for Freedom of Thought）的索托德，一生除致力於追求女性解放頭巾外，也極力反對死刑，但她在去年與6名以上的人權律師被當局以「侮辱最高領袖」、「危害國家安全罪」和「間諜罪」等9項指控逮捕，並關到首都德黑蘭郊區外惡名昭彰的伊文（Evin）監獄。

同樣是人權律師的肯汗達，近期接獲索托德從獄中致電的消息後，在臉書上發文表示，她在獄中得知最新的判決，總計2次判決，她將獲得有期徒刑33年，以及鞭刑148下，其中第一個判決判處監禁5年，第二個判處33年和鞭刑148下。值得一提的是，伊朗官方媒體卻表示，索托德只被判刑7年。

這項消息曝光後，國際特赦組織研究中東和北非分會的宣傳主任路德（Philip Luther）表示，「索托德一生致力於捍衛婦女權利和反對死刑，但伊朗當局卻因為她從事人權工作，而給予處罰，實在是令人髮指。」

事實上，索托德早在2010年9月遭到當局關押在伊文（Evin）監獄，罪名是從事「危害國家安全的宣傳」，並在2011年1月被判刑11年有期徒刑，直到後來上訴後，法院才改判為6年。此外，肯汗達在今年1月也被以安全相關的罪名逮捕，判處6年徒刑，於是他在等待入獄服刑的期間，正提出上訴。

▼ 索托德常和丈夫肯汗達常為人權發聲。（圖／翻攝自臉書／ Reza Khandan ）

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