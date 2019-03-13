連彈劾都不值得！裴洛西砲川普智力、道德：不適合領導國家

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國最有權勢的民主黨人裴洛西（Nancy Pelosi）日前接受媒體專訪，大談對川普的看法，毫不客氣的指出他不管在「智力上」，還是「道德上」皆「不適任」總統職位。不過裴洛西表示自己反對彈劾川普，因為這會「導致國家分裂」，為了彈劾川普而導致的「一點也不值得」。

據CNN報導，現年78歲的裴洛西在1987年便選上聯邦眾議員，曾在2007年到2011年擔任眾議院院長，更是美國史上第一位國會女議長。今年1月重執議事槌，成為美國過去百年來第3位兩度擔任議長職位的議員。裴洛西連續擔任17屆議員，在國會山莊經歷了無數次權力鬥爭，「這一個任期是我從政以來最關鍵、最重要的一次。」

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▲ 川普政府因美墨高牆讓國內氣氛烏煙瘴氣。（圖／路透社）

裴洛西說，雖然2016年那時從沒想過川普（Donald Trump）會當選總統，但現在已準備好在2020年一舉帶領民主黨重返白宮執政，繼續掌握眾議院並奪回參議院控制權，因此這屆眾議員任期非常重要，「掌握白宮的那個人無視美國憲法，無視我們的價值觀，也無視美國透過北約、《巴黎氣候協定》對全世界承諾的事項」。

當被問及「如何形容你與總統的關係」時，裴洛西則反問，「我們有什麼關係可言嗎？我尊重總統與白宮，也會直截了當地把我的想法告訴他。希望我們能找到他也堅持的共同點。所以我跟總統的關係是尊重、誠實以及懷有希望的。」

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）率領的「通俄門」調查報告即將出爐，川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）2月底在國會作證時爆料，稱川普是騙子、作弊者，砲轟這位前老闆涉嫌犯下多項罪行。民主黨在眾議院也開闢新戰場，眾議院司法委員會4日向81名與川普有關係的人士和企業發出通知，要求他們提供資料，調查川普是否濫權、妨害司法及公共貪腐，這也是民主黨重掌眾院後，目前對川普祭出的最大調查動作。

▲ 川普政府宣布開始建築8道美墨邊境高牆的原型。（圖／路透社）

民主黨如此大動作蒐集證據，令各界揣測民主黨是否打算彈劾川普。裴洛西則坦言，「我沒有要啟動彈劾，因為彈劾會導致國家分裂，為了川普這麼做顯然不值得。」她解釋，「彈劾很容易分裂國家，除非有什麼令人信服的、壓倒性的、兩黨一致的東西，否則我認為我們不應該走這條路。」

「川普是否適合領導國家」一直是美國社會討論的話題，裴洛西給了一個不留情面的回答，「道德上不合格（ethically unfit）、智力上不合格（intellectually unfit）、好奇心上不合格（curiosity-wise unfit）。我認為他不適合當美國總統。」

宣稱「沒得到蓋牆經費前，不會重啟政府」的川普最終選擇妥協、讓政府重新開放。裴洛西表示，這是因為川普終於感受到群起激憤，而公眾情緒將會告訴她如何帶領民主黨、善用立法權以「監督無視憲法的總統」。