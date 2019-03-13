波音737空難頻傳　與機上MCAS程式「這個Bug」有關？

▲ 上海航空波音737 Max 8客機。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空302航班10日發生空難，與去年10月印尼獅航的出事班機機型同為波音737max8，且都裝有防失速系統。對此，大陸民航局最近也透露，波音737max8在國內已經發生過許多次「起飛時自動控制出現問題」的案例，當然波音本身也早就知道這樣的狀況，即使波音一再做出承諾會升級相關軟體，卻直到第二次空難發生為止都還沒有升級。

臉書粉專「婷婷看世界」13日引述《紐約時報》的報導發文表示，中國飛行員過去就曾經多次察覺到飛機會有突如其來「自動俯衝」的情況，然而，之前飛機都只是在10度的斜線爬升，並無崩潰的危險。就連在印尼獅航事故發生後，中國雖要求波音拿出具體的措施，但波音也只是公開一份「如何取消自動駕駛」的2頁說明書而已。

波音737 Max 8是波音公司在2016年推出來的最新型號，它的其中一項主要特點就是用了推力更大、更省油的發動機。不過，這樣的新型發動機為省油，在本身的風扇直徑上，勢必要做得比從前更大，導致新型發動機與737機身的匹配出現了問題。

「婷婷看世界」提到，正因為737機型的設計太老舊，機翼掛載新型發動機時，距離地面太近，對飛機安全構成影響。最後為了解決問題，於是將發動機的外形上進行了一定程度的修改，同時也調整了發動機的掛載位置，讓它距離地面的距離符合安全要求。即便如此，發動機的外形和位置發生的變化，帶來空氣動力外形變化，這使得飛機在起飛時，很容易出現較大的功角，帶來「過失速」危險。

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▲ 波音程式MCAS的負責人是印度籍的Vishwa Uddanwadiker 。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

波音於是又在新的737max上，為飛控安裝了一個名為MCAS（機動特徵增強系統）的修補程式來防止失速。當飛機的功角過大時，飛控電腦將會主動介入，代替飛行員發出指令，將飛機改平，甚至還會自動俯衝加速。

問題可能就正是出在這個程式上，部分調查認為，在為MCAS編寫程序時，相關人員並沒有考量到飛機功角的感測器可能出現故障。要是感測器出現故障的話，飛控電腦很容易會產生誤判，就這樣主動介入，改變飛行功角的角度，最後導致飛機的狀態從上升變成下降，甚至轉為俯衝，「更可怕的是，由於MCAS的基本設置，飛行員完全無法靠『手動方式』來修正這樣的錯誤。」

「婷婷看世界」補充，過去的737設置是只要飛行員拉下控制桿，就能自動取消俯衝，但新的737MAX設置，印度程序員為了編寫MCAS，改變了自動俯衝的程序，必須以手指在觸控式螢幕上關閉一項設置才能取消俯衝，否則當飛控一昧的開始俯衝時，倒楣的飛行員就只能繼續抵抗、搏命了。