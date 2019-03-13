SIHH 2019／雅典錶春宮錶玩「連載」　看10只錶才懂火辣愛情

▲雅典錶全新的「春宮錶」要集滿10只才能看完故事。（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

每年的日內瓦高級鐘錶展（SIHH）裡，Ulysse Nardin（雅典錶）總是兼顧製錶技術與話題，緊抓媒體與錶迷目光。2019年不例外，最吸睛的莫過於品牌經典的「春宮錶」，但這次不是活動人偶，而是用「連載」方式，把一段火辣又動人的愛情故事，用10只錶訴說，得全部看完才會明白。

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▲與馬那哈合作的春宮錶，10幅畫作可連貫敘事，也可各自獨立成篇。（圖／品牌提供，下同）



雅典錶首次合作義大利情色漫畫家馬那哈（Milo Manara），將一段美人魚與人類女性在古老夢幻海洋相遇到相戀的過程，分為10幅畫作在錶盤上呈現。兩人在海中的激情互動，都要由工匠以僅睫毛寬度的筆頭、耗費50小時方能完成深海的藍色、兩位主角的神情姿態。

▲不鏽鋼款售價約955,200元、玫瑰金款售價約1,221,200元。

馬那哈表示「每一幅作品都能獨立，但也都能連接貫穿」。此鎏金馬那哈（Classico Manara）系列腕錶，搭載UN-320自動上鍊機芯與矽材質，錶盤上僅顯示小時與分鐘，以充分展示細膩的微繪圖案。每款限量20只（亮面不鏽鋼、5N玫瑰金材質各10只），10款共限量200只。購買腕錶將獲贈馬那哈親筆簽名畫作。

▲雅典錶2019 SIHH主視覺，以X光片色調呈現。

▲Freak奇想系列迎來最入門款。

雅典錶今年以「X」貫穿全系列，象徵探索、激情與未知，而旗下最具大膽、創意精神的的Freak奇想系列，推出FREAK X腕錶，成為該系列最入門之作。顯示更清晰、首次配備錶冠，使調校時間更方便，也沿用飛行卡羅素條狀機芯，售價降到不用70萬可入手。

▲首度採用全新的碳正離子，為腕錶換上前衛美學。

不忘持續突破，雅典錶在今年率先運用航太工程的「碳正離子Carbonium®」材質，具輕盈（重量僅鋁金屬一半）、堅固性能，有亮面層與啞光層交錯產生出大理石紋理，使每一只腕錶產生獨一無二的流動視覺。而這個材質運用到FREAK X上，或在Skeleton X系列裡，以「碳金Carbonium® Gold」複合材質呈現，展現前衛創新美學。

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