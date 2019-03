想炒掉伊凡卡和女婿？《紐時》記者新書曝川普曾說：他們不會玩遊戲

▲ 伊凡卡和丈夫庫許納同是現任白宮高級顧問。(圖/翻攝自臉書/Ivanka Trump,下同。)

美國第一千金、現任白宮顧問伊凡卡(Ivanka Trump)一直以來都是川普的心頭肉,川普也曾說過,「如果我不是他父親,可能會和她約會」。然而,《紐約時報》19日即將推出的新書卻踢爆,其實川普和伊凡卡之間的分歧已經相當大,他甚至下令要踢掉寶貝女兒和女婿庫許納(Jared Kushner),因為他們「不會玩遊戲」。

根據《紐約時報》報導,這本由紐時記者沃德(Vicky Ward)採訪200人集結成的新書,名為《庫許納公司:貪婪、野心、腐敗-庫許納和伊凡卡的非凡故事》(Kushner,Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump),文內透露,在2017年時,川普曾指示前任白宮幕僚長凱利(John Kelly)「除掉我的孩子們」(Get rid of my kids),讓他們回紐約吧。

書中爆料,川普曾抱怨伊凡卡與庫許納「不知道怎麼玩遊戲」,由於當時凱利回答解雇他們很困難,因此2人在協議之下,決定利用施壓迫使他們自動遞出辭呈,川普會順勢接受這項決定。然而,在達成計畫之前,川普陸續傳出與凱利失和的傳聞,後者也在去年12月主動遞出辭呈。書中指出,自此之後,伊凡卡和庫許納掌握更多白宮內的權力。

2017年,川普訪問東京郊區的美國橫田空軍基地。

新書內也踢爆,伊凡卡與庫許納常常在不適當的時機,要求搭乘空軍一號,但遭到前國務卿提勒森(Rex W. Tillerson)多次回絕。即便如此,仍無法阻止他們搭乘的慾望,這對夫妻通常會轉向邀請內閣成員一同搭機,又以財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)最常受邀。

事實上,這本耗時2年才出版的新書,主要是描述伊凡卡在白宮內得到權力的過程。不過,在得知新書的內容後,庫許納團隊發出聲明,沃德女士稱為「事實審查」(fact checking)階段的內容全是錯誤,看來她寫了一本「小說」,而非認真嘗試取得事實,糾正一切錯誤太花費時間,而且也相當沒有意義。

紐約時報2月28日才揭露,在2018年5月期間,川普曾命令凱利和時任白宮法律顧問麥甘(Donald McGahn),准許伊凡卡夫婦倆獲得最高層級的安全許可,讓當時政府高層皆為此煩惱,凱利也將此事寫入一份內部備忘錄。不過報導指出,川普1月接受訪問時表示,沒有插手庫許納的安全許可,伊凡卡也在2月接受採訪時表示,父親並未涉及此事。

川普的寶貝女兒伊凡卡,除了曾任是模特兒、電視實境秀明星、女企業家之外,現在還是一位超級辣媽,與庫許納一共生下3個孩子。