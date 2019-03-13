台灣飛羽攝影師奪杜拜國際攝影首獎！　大卷尾鳥征服老鷹奇景

▲陳承光獲獎作品。（圖／翻攝自臉書／HIPA）



國際中心／綜合報導

杜拜國際級攝影大賽「哈姆丹國際攝影獎」（HIPA）12日發布比賽結果，台灣飛羽攝影師陳承光（Chen-Kuang Chen）在一般類組的彩色類別中拿下首獎，其中大卷尾鳥就像降落在老鷹背上，奇蹟般的美景也讓他即將獲得1.5萬美元（約台幣46萬元）的獎金。

1956年生的陳承光經常在臉書分享他的攝影作品，曾出版《台灣飛羽》、《台灣賞鳥景點20處》書籍，這次他在「哈姆丹國際攝影獎」獲得殊榮，一般類組的首獎獎金為1.5萬美元，他拿下彩色類別中的第一名，第二、三名則分別由美國與科威特的攝影師獲得。

Congratulations to the 1st place winner in the 'General - Colour' Category!!! تهانينا للفائز بالمركز الأول في... 由 HIPA 發佈於 2019年3月12日 星期二

HIPA透過官方臉書貼出陳承光的作品，這張相片結合眾多令人驚艷之處，像是老鷹捕捉到一條蛇，而大卷尾鳥正好停留在牠身上，能捕捉到這個畫面相當不簡單。陳承光得獎的消息曝光後，許多好友也湧入他的臉書祝福，「恭喜大師多年努力有成」、「台灣之光，社團之光」。

HIPA獎項如今邁入第8屆，旨在表彰藝術，並促進提升社會意識，這次比賽的主題為「希望」，之後第9屆的主題則是「水」，每年都吸引許多攝影師參加。今年主題獎首獎由馬來西亞攝影師Edwin Ong Wee Kee奪得，從作品中可見一位越南母親抱著孩子。