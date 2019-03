台灣飛羽攝影師奪杜拜國際攝影首獎！　大卷尾鳥征服老鷹奇景

▲陳承光獲獎作品。(圖/翻攝自臉書/HIPA)



國際中心/綜合報導

杜拜國際級攝影大賽「哈姆丹國際攝影獎」(HIPA)12日發布比賽結果,台灣飛羽攝影師陳承光(Chen-Kuang Chen)在一般類組的彩色類別中拿下首獎,其中大卷尾鳥就像降落在老鷹背上,奇蹟般的美景也讓他即將獲得1.5萬美元(約台幣46萬元)的獎金。

1956年生的陳承光經常在臉書分享他的攝影作品,曾出版《台灣飛羽》、《台灣賞鳥景點20處》書籍,這次他在「哈姆丹國際攝影獎」獲得殊榮,一般類組的首獎獎金為1.5萬美元,他拿下彩色類別中的第一名,第二、三名則分別由美國與科威特的攝影師獲得。

