五角大廈簽了！　川普「跨性別者從軍」禁令30天後生效　

▲五角大廈簽署指令實行跨性別者從軍禁令。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈12日宣佈，已簽署指令準備徹底實施總統川普「禁止跨性別人士服役」的政策。該指令規定跨性別人士僅能以「出生時性別」登記服役，但有部分特殊狀況者例外，由國防部代理副部長諾奎斯特（David Norquist）簽署後，預計於4月12日生效。

該指令規定，目前正在服役的跨性別軍人可以續留，但在4月12日後，被醫生判斷出有「性別不安症」（gender dysphoria，原稱性別認同障礙）者，將不得申請入伍，除非醫生能夠證明，他們已經穩定認同「出生時的生理性別」至少36個月，才能申請服役。而若是在服役中被判斷出來，則必須依照原本的生理性別繼續服役。指令中也強調，「無法或不願意遵守所有適用的標準，包括與其生理性別相關的標準，將會被解僱。」

美國過去一向對軍人的性別傾向採「不問不說」（Don't ask, don't tell）立場，直到2016年前總統歐巴馬（Barack Obama）撤銷跨性別者不能從軍的禁令。不過川普卻在2017年宣布，「美國將不接受或允許變性人從軍，因會帶來不必要的醫療支出等問題。」當時的國防部長馬提斯（Jim Mattis）認為，從本質來考量，服兵役必須願意犧牲，這些人自願接受「自由上的限制」。

美國最高法院今年1月22日以5比4票，通過總統川普要求禁止跨性別族群從軍的政策，華盛頓、加州等聯邦地方法院立刻下令「暫緩」這項禁令，且目前還有多起相關的訴訟正在較低階的法院進行，聯邦地方法院仍可以繼續就政策的合法性進行審理。「GLBTQ法律倡議及捍衛者」（Legal Advocates & Defenders）律師勒維（Jennifer Levi）痛批，「五角大廈工人無視司法程序，過早簽署指令，且這項禁令也侮辱了為國家服務的跨性別軍人。」