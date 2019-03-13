72小時轟炸ISIS最後根據地！　SDF：24小時內逾3000名聖戰士投降

▲SDF協助平民撤離。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

庫德族部隊「敘利亞民主力量」12日表示，大約有3000名「伊斯蘭國」（ISIS）聖戰士在過去24小時投降。由美國支持的庫德族部隊近幾周以來，不斷進逼伊斯蘭國最後根據地巴古斯村（Baghouz），試圖剷除剩餘恐怖勢力。不過該村還有許多平民聚集，阻礙軍隊的進攻速度。

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▲投降的ISIS聖戰士與親屬。（圖／路透）



「敘利亞民主力量」（SDF）發言人巴利（Mustefa Bali）在推特上以英文表示，過去24小時以內，已經有超過3000名的聖戰士攜家帶眷投降，同時救出7名雅茲迪（Yazidi）族人。而自2011年以來，巴古斯村周圍的戰事已造成超過36萬人死亡。

美國與庫德族聯軍10日在投降期限過後，連續3晚對巴古斯村發動攻擊，光是11日就進行了20次空襲，摧毀了ISIS的軍火庫與裝甲車，目標就是恐嚇IS聖戰士，要求他們投降，並讓平民百姓平安撤離。根據敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自去年12月以來，已有大約6萬人離開巴古斯村。

▲SDF協助保護平民。（圖／路透）



恐怖組織「伊斯蘭國」在2014年宣佈成立「哈里發國」，勢力範圍遍及敘利亞、伊拉克地區，「敘利亞民主力量」2月中指出，已經將伊斯蘭國武裝份子圍困在一塊面積僅1平方公里的區域內，很快就能宣布「哈里發國徹底覆滅」的好消息。

▼ISIS最後據點巴古斯村。（圖／路透）

