「女生太Man、太醜不可能」男性侵判無罪！恐龍法官被嗆爆　

▲只因女子因長得不漂亮，兩名性侵嫌犯被判無罪引發群起激憤。示意圖，非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

恐龍法官不分國界！義大利高等法院8日下令發回更審一起性侵案件，安科納上訴法院3名女法官去年對此案的判定引起群起激憤，兩名遭控性侵的男子無罪，原因竟是受害女子的外表「太男性化」、「毫無性吸引力」、「看起來就不會被強暴」。案件細節公開後立刻引爆軒然大波，逾200名女權運動者到法院抗議，砲轟厭女、獵巫與不公的司法體系。

據《衛報》報導，此性侵事件發生在2015年，靠近威尼斯的港口小鎮安科納（Ancona），受害女性當年才22歲，與被告的兩名祕魯裔男子是大學同學。在晚自習結束後結伴前往酒吧，其中一名男同學趁女子不注意時，竟在酒裡下藥，聯合另一名男子在女同學無法反抗時性侵得逞。

受害女子的律師莫里納羅（Cinzia Molinaro）主張，醫生驗傷後判定傷口與強姦造成的撕裂一致，血液中也的確含有高濃度的安眠鎮靜藥物殘留，性侵事實罪證確鑿。

令人不解的是，儘管2016年法院一審判定性罪刑成立，案件卻在2017年的上訴法院中，被承審的三名女性法官以「被告男子主張女子很醜根本對她沒意思」、「女子當年的照片醜陋程度可證實男子沒空口說白話」、「男子手機中將女子名字儲存為『維京人（Viking）』證明其認為女子陽剛味十足」，等荒謬的理由，就認定原告主張不可信，判定被告男子無罪。

原告律師莫里納羅接受採訪時表示，上訴法院的判決理由「噁心至極」，決心上訴到最高法院。組織遊行的女權運動團體「反抗者網絡」（Rebel Network）發言人列斯泰利（Luisa Rizzitelli）則怒嗆法官思維根本停留在「中世紀」，並指出判決中最讓人不忍直視的，是3名女性法官竟然會認定陽剛氣質的女性就不會被強暴，迂腐觀念令人髮指。

值得一提的是，遊行現場逾200人，為義大利相關議題遊行史無前例的盛況。