再8天就畢業！日2小六女童遭「長期霸凌」攜手跳15層高樓輕生亡

▲校方表示，兩人20日就要畢業，沒想到竟發生憾事。（圖／pakutaso）



國際中心／綜合報導

日本愛知縣豐田市2名小學女童12日晚間7時被發現滿身是血，倒臥在某公寓屋外空地，疑似跳樓輕生。雖然一名路過女性馬上報警將兩人送醫急救，但最後仍因傷勢嚴重，不治身亡。此外，警方在現場發現兩人所寫的遺書，內容提到在學校遭到霸凌，疑似是因此才會選擇跳樓自殺。

根據《朝日新聞》報導，一名女性12日晚間經過該公寓時，發現2名女童倒在一棟15層樓高公寓旁的空地上，急忙報警處理。據了解，這兩名女童皆就讀於附近某小學的六年級，校方表示，兩人12日當天都有正常上學，在學校也沒有出現任何異狀，跟平常一樣「下課返家」。

警方初步判斷，兩人是從15層樓高的公寓上跳下後，由於撞擊力道強大，傷勢嚴重，儘管隨即送醫搶救，最後仍回天乏術。警方從兩人所持有的遺物中發現多封遺書，內容提及在學校內遭受霸凌，因此才會選擇走上絕路。豐田市教育委員會13日上午針對此事召開記者會稱，市教委每年都針對兒童進行3到4次的問卷調查，但當時未發現有霸凌事實。

據悉，該校原定將於20日舉辦畢業典禮，而跳樓身亡的兩名死者也在畢業生行列裡，沒想到竟在畢業前一週發生憾事，市教委預計將派心理諮商師至該校，替女童的同學進行心理輔導。

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