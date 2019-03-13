網紅黃小玫進攻阪神甲子園！全場一播歌「台灣人狂起雞皮」熱烈嗨爆

▲台灣網紅歌手黃小玫的〈我們搭阪神電車去吧！〉整首歌曲竟在阪神甲子園球場播放。（圖／翻攝自黃小玫 Sandy H.臉書）

國際中心／綜合報導

台灣網紅歌手黃小玫日前用日語唱出台灣知名小吃和景點，以一首〈我們在台灣見吧！〉進軍日本市場，鼓勵日本遊客來台觀光，讓網友超感動：「可以賣給觀光局做推廣影片！」她12日上傳另一部影片，內容是她唱的〈我們搭阪神電車去吧！〉整首台灣歌曲竟然在阪神甲子園球場播放，讓她超興奮「覺得好不真實啊」，台灣人一聽歌詞也超嗨、感動起雞母皮，就連屏東縣長潘孟安也熱烈留言。

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▲黃小玫製作〈我們在台灣見吧！〉日語短片，希望能讓日本遊客認識台灣。（圖／黃小玫 Sandy H.授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

黃小玫日前因為常被日本朋友詢問台灣觀光景點，因此她寫了一首歌、還製作成影片〈我們在台灣見吧！〉，她先介紹台北最佳代表性地標101大樓，之後再提及受觀光客喜愛的花東無敵美景、外觀與宮崎駿動畫《神隱少女》相似的九份、文化古都台南、鼎泰豐小籠包，以及最有台灣特色的夜市文化。

由於黃小玫的甜美聲音和笑容，吸引了多數台灣網友紛紛大讚：「覺得你日文好好聽」、「根本導覽MV了」、「被萌到一個不要不要的」、「好耐聽的洗腦歌。愛死了」、「根本可以賣給觀光局做推廣影片了吧」、「謝長廷大使不考慮請她在日本代言台灣嗎？」

在歌曲〈我們在台灣見吧！〉之後，黃小玫再用日語唱出屏東的旅遊景點和小吃，以〈海與光〉一曲替2019年燈會做宣傳，這次歌曲是接受屏東縣政府和縣長潘孟安的邀約，為2019年台灣燈會製作一首歌，用日語介紹屏東的特色，「聽說是縣長覺得我上一首歌的曲風和形象和屏東很搭，所以才促成這次的合作。」

▲黃小玫為推廣屏東美景，再推日語影片〈海與光〉。（圖／黃小玫 Sandy H.授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

〈海與光〉除了象徵屏東面海的海景和一年四季舒服的陽光，透過意境也讓「海與光」暗指成「我與你」，因為「有你，我才更美」。黃小玫的創作理念是希望大家去參觀2019台灣燈會時，也可以跟她一樣走遍屏東好玩的地方，長達4分半的影片中，出現了超過15個以上的場景，內容包括台灣最南端燈塔鵝鑾鼻燈塔、佳樂水風景區、屏東夜市、山川琉璃吊橋、九棚大沙漠、大津瀑布、小琉球與綠蠵龜游泳、到福安宮拜拜、夜宿國立海洋生物博物館，並與小白鯨打招呼，還前往龍水社區體驗摸蛤仔，搭配活潑的音樂讓整支影片超陽光可愛。

影片PO出後便有許多網友在底下留言「希望以後全台各縣市都能來一次這樣的宣傳MV」、「好好聽」、「超強觀光大使」、「台灣觀光感謝有妳」、「妳跟屏東縣政府都很棒，努力推銷台灣」、「拍起來真的不輸國外」；潘孟安也立刻在黃小玫影片下方留言：「下次可以找我合奏一下」、「謝謝小玫上山下海，把屏東的美帶給全世界知道，我們在屏東見吧！」

第一次看到自己的歌曲在這麼大的棒球場播放 覺得好不真實啊 —————— 小百科：從2016年開始，每年的甲子園會在六月舉辦「台灣日（Taiwan Day）」。透過美食、文化以及台灣職棒啦啦隊助陣，讓嘉農精神在甲子園延續下去。 Posted by 黃小玫 Sandy H. on Monday, March 11, 2019

黃小玫最新影片是〈我們搭阪神電車去吧！〉，這支影片與日本「阪神電車」合作，透過音樂影片和台灣朋友們分享如何搭著阪神電車沿路玩遍影片中的熱門景點，也有地名和車站的標記。她也不忘提醒今年桃園機場捷運和日本阪神電氣鐵道展開一系列合作，而她人也在日本的甲子園站現場演唱〈我們在台灣見吧！〉希望可以促進台日觀光與交流。

「第一次看到自己的歌曲在這麼大的棒球場播放，覺得好不真實啊！」面對自己的歌曲在阪神甲子園球場播放，黃小玫也相當興奮，在臉書上分享影片給各界粉絲，還提供小百科知識：從2016年開始，每年的甲子園會在六月舉辦「台灣日」（Taiwan Day）。

影片一出，網友們紛紛蓋樓留言：「小玫是福氣的創作才女」、「小黃加油！台灣加油」、「以妳為榮」、「有種感覺以後可能更難要到簽名照了……請問現在有沒有開放簽名照抽獎」、「小玫真的很強」、「歌曲好好聽，妳真的好棒呀」、「加油！台灣的美好靠你呀」、「在甲子園聽到台灣歌曲真的好興奮」、「我完全起雞皮疙瘩」、「真的好感動」。