北韓早就違反經濟制裁！安理會爆：金正恩專用賓士非正當管道取得

▲金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

聯合國安全理事會北韓制裁委員會12日在年度例行報告書中表示，2018年6月新加坡川金會時，北韓領導人金正恩與北韓人士所使用賓士豪華轎車、在平壤的Rolls-Royce Phantom以及Lexus LX 570，全部都是被安理會列入禁止輸入北韓的奢侈品名單的製品。

根據《韓聯社》報導，制裁委員會表示，這樣的行為確實違反國際制裁的規定，但仍然無法得知北韓究竟是透過什麼管道取得進口車。除了新加坡川金會所使用的高級轎車外，制裁委員會也注意到，金正恩在北京與平壤也有多輛沒有車牌的賓士轎車。

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制裁委員會透露，為了追查金正恩所取得的高級轎車生產與販賣來源，曾經向新加坡與中國當局要求提供車輛識別號碼，但新加坡卻在2018年12月回函表示，以國家安全保障為由，拒絕提供相關情報。

根據《法新社》報導，這些高級轎車是透過某中國企業從美國加州的某港口輸出至香港，而該中國企業旗下公司「Seajet」則與北韓高麗航空「有關係」。另外，2018年9月在平壤文金會時所出現的Lexus LX570經由制裁委調查後發現，連生產商也無法確認車輛識別號碼。據了解，廠商表示，這些車輛是透過秘密連絡管道（Back channel）輸出，因此無法查出來源，但唯一可以確定的是，該車款是在2012年1月至2015年7月中所生產。