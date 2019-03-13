川金發酵平壤旅遊人數暴增！北韓吃不消18日起單日僅開放1000人

▲北韓旅遊人數暴增，當地觀光設施卻無法消化，因此將在下週起限縮單日旅遊人數。（圖／路透社，下同）



國際中心／綜合報導

自金正恩2018年起站上國際外交舞台後，接連舉辦文金會與川金會，讓各國民眾加深一探北韓這個神秘國度的好奇心。據了解，自2018年6月的首次川金會後，至北韓旅遊的觀光客數暴增，讓當地不堪負荷，因此決定將單日的旅客人數限制在1000人以下。

根據《首爾新聞》引述中國官媒《環球時報》12日報導，北韓當局因無法負荷大量的外籍旅客，因此決定將每日旅客數限縮至1000人，相關政策將在18日正式上路，目前官方也已經通知中國當地旅行社窗口。隨著金正恩2018年先後四次出訪中國，讓兩國關係快速回溫，前往平壤旅遊的中國旅客單日最高來到1800至2000人。

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據了解，特別是2018年6月的第一次川金會後，7月與8月赴北韓旅遊的單日平均中國旅客數突破1800人，導致北韓當地觀光產業無法消化大量的旅客。每年前往北韓旅遊的外籍觀光客約有10萬人，其中8成為中國籍旅客。專家推測，北韓每年的觀光收入約有4400萬美金（約台幣13.6億元）。

《環時》也分析，北韓宣布限縮旅遊人數並不是因為近來的「紛爭」而再度進入鎖國模式，而是因為當地能夠提供給外籍旅客使用的飯店與交通工具已經到達上限，不敷使用。另外，由於觀光不在安理會經濟制裁對象內，因此成為北韓近期主要賺取外匯的手段。