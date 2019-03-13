妳們對我說的話都有意見！杜特蒂在褒揚傑出女性場合時噴：婊子

▲杜特蒂告訴女性海外移工說：「別讓男生戴套，國家免費送你們避孕藥！」（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）行事作風一向強硬，且口無遮攔，經常說出充滿歧視女性的言論，不僅表示「女人沒有陰道就是沒用」，還「虛構」自己猥褻女傭的情況。他11日出席表揚傑出女性國安與執法人員的活動，竟然叫她們「婊子」，在公共場合大發自己的私人情緒，「妳們這些女人剝奪我的言論自由，對我說的每一個字都有意見。」

據《衛報》報導，杜特蒂日前在總統府「馬拉坎南宮」英雄廳（Heroes Hall），表揚傑出的女性國安和執法人員，這場活動出席人士絕大部分是女性軍警，且菲律賓把3月定為「國家女性月」（National Women's Month）。不過杜特蒂仍不改大砲個性，發表性別歧視、厭女言論是日常，就算在這個褒揚女性的場合也不例外，直接抨擊女性剝奪他的言論自由。

「婊子（puta），妳們知道嗎，妳們這些女人，就是妳們在剝奪我的言論自由」，杜特蒂對著現場與會女性狂噴，「妳們對我說的每個字每句話都有意見，但這是我表達自己想法的自由。我是總統沒錯，也不要奪走我身為菲律賓公民享有的權利好嗎？」

杜特蒂的歧視女性言論罄竹難書，他的家鄉納卯（Davao）1989年發生監獄暴動，囚犯挾持造訪監獄的教會人士，其中澳洲女傳教士賈桂琳.哈米爾（Jacqueline Hamill）慘遭集體性侵，還被割喉死在獄中。而杜特蒂2016年競選期間，竟然說出荒謬評論，「我想到那些囚犯強姦她，輪流強姦她時，我就會生氣，不過為什麼生氣？因為她被強姦嗎？那只是一個原因，另一個原因是，那女人真漂亮，我應該第一個強姦她的。」

菲律賓軍方在南部馬拉威市（Marawi）2017年狙擊菲律賓極端組織「馬巫德集團」（Maute group）與恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf），民答那峨島全島進入戒嚴狀態，杜特蒂為了激勵軍方士氣，卻拿女性來開玩笑，「如果你強姦了3人，我會為你頂罪。如果你娶了4個老婆，X的，那國防部長會揍你」。他在2018年款待投降的共產黨叛亂分子，還說「女人沒陰道就一無是處」。

杜特蒂當時設宴招待改效忠國家的新人民軍（NPA）叛亂分子，「指導」如何對付女性叛亂分子，「告訴她們，這是來自市長的新命令『我們不會殺妳，我們只會對妳的陰道開槍」，杜特蒂補充，「沒有陰道，她們就一無是處。」此外，杜特蒂2018年12月29日發表演說，當眾坦承自己就讀大學一年級時，趁著家中女傭睡覺時，潛入她的房間內猥褻對方。

「當時我掀開她的毯子，試圖摸她的內褲裡面…我摸到了，她醒過來，於是我離開了房間」，杜特蒂說，後來再度回到女傭房間時，甚至試圖用手指性侵對方，更表示女傭全程都「閉著眼睛，睡得很熟」。對於杜特蒂的超狂言論，菲律賓政府發言人僅稱，「射陰道」之說是為了「博君一笑」，至於「猥褻女傭」事件，則只是杜特蒂自己「虛構」，「加油添醋，開小玩笑而已」。