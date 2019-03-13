停電遭醫院拒收！19歲少女僅10kg「死不瞑目」倒在母親懷中

實習記者鄭佩玟／綜合報導

委內瑞拉政局持續惡化，總統馬度洛（Nicolas Maduro）執政後，國內經濟崩潰民不聊生，現在更出現大規模停電，導致醫院無法正常運作，一名19歲少女因無法及時獲得醫治，最終慘死在母親懷裡，且兩眼睜開死不瞑目。

據《鏡報》報導，這名年僅19歲的少女因停電沒有得到及時治療，死在了母親狄亞斯（Elizabeth Diaz）的懷中，女孩去世時體重只有10公斤，從影片中可以看到，眼神空洞的狄亞斯抱著骨瘦如柴的女兒，正前往停屍間。

▲總統無能害死百姓，少女死不瞑目兩眼睜開倒在母親懷中。（圖翻攝自Twitter／Heberlizeth）

狄亞斯說，她的女兒有腦癱和營養不良問題，本月9日她抱著女兒前往瓦倫西亞市（Valencia）一間醫院，但醫生因停電拒絕接收。醫生建議她去附近的另一個醫療中心，那邊有電可以醫治。就這樣，狄亞斯抱著不斷抽搐，身體逐漸僵硬的女兒轉往位在拉斯洛瑪斯（Las Lomas）另一家醫院，卻在入口處就被拒絕，只因醫院沒有備用的發電機。狄亞斯的女兒逝世前雙眼並沒有闔上，且因家中經濟不好，甚至連舉辦葬禮的錢都沒有。

狄亞斯眼睜睜看著骨瘦如柴的女兒死在她的懷中，死時體重只有10公斤。但狄亞斯無能為力，最後她只能抱著女兒，走向停屍間。

委內瑞拉「兩個總統」政爭風暴持續延燒，國內又因為水力發電故障導致全國性大停電，繁榮的卡拉卡斯現在每到夜晚就如同末日電影般寂靜。提款機無法運作、商店關門，民眾只能坐困家中苦等電力恢復。而這場大規模停電，也讓許多洗腎患者被迫放棄治療，至少有17人因此死亡。馬度洛將停電歸咎於「美國攻擊」，不願承認是自己執政無能。

▼委內瑞拉電力遭政治綁架？總統馬杜洛批美搞電力戰。（圖／達志影像／美聯社）

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