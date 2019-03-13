拚全美第10州！紐澤西娛樂大麻合法化草案出爐　議員：如同解除禁酒令

▲全美已有9個州可合法使用娛樂大麻。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國目前有9個州允許使用娛樂大麻（recreational marijuana），而紐澤西州也決定跟上腳步。紐澤西州議會12日針對合法草案細節達成共識，將稅率訂為1盎司42美元，僅限成年人購買，同時也會向零售、製造商收取3%至1%的稅。該州州長表示，「成人娛樂大麻合法化是消除司法系統歧視的重要步驟，同時能將執法資源分配到更重要的地方。」

紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）與參眾議會領導人達成草案的細節共識，根據《Burlington County Times》報導，草案規定，州政府將向種植者徵收每盎司42美元（約台幣1300元）的消費稅，市政府可向零售商、耕種者與製造商、批發商徵收3%至1%的稅。並且成立5人制的大麻監管委員會（Cannabis Regulatory Commission），所有要販售大麻的商家，都必須得到委員會的許可。

紐澤西州自2012年醫療用大麻合法化後，就不斷推動娛樂大麻合法，不過在規定與稅收上一直談不攏。墨菲認為，娛樂大麻合法化的意義在於，解決因輕微毒品犯罪而被捕的大量少數群體，「這項立法將為所有社區帶來公平正義，並建立新的經濟行業，同時還能確保將執法資源用在更嚴重的犯罪行為上，促進紐澤西州的公共安全。」

參議會主席斯威尼（Stephen Sweeney）指出，娛樂大麻就像解除禁酒令後的酒精一樣，「把大麻帶出地下市場，就能控制、監管和徵稅。」他也表示，這項草案非常嚴謹，購買數量與販售地點都有嚴格規定，例如禁止在學校、住家等地區販售。

不過，紐澤西州內已經有數十個城市表態，禁止該市販售娛樂大麻，目前僅有少數幾個城市表示，該地有些大麻種植業者非常有興趣。州政府對於娛樂大麻的經濟效益評估也非常保守，預估2020財政年度預算裡，娛樂大麻的淨收入僅為6000萬美元（約台幣18億元），現在法案也須等待立法院通過才能實施。