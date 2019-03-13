約會3個月後！她收到「不喜歡妳的15個原因」　渣男訊息曝光

▲金伯利（圖左）收到羞辱她的訊息。（圖／翻攝自臉書／Kimberley Latham-Hawkesford）



國際中心／綜合報導

英國24歲女子金伯利（Kimberley Latham-Hawkesford）曾透過交友軟體Tinder與一名男子約會，兩人最後並未發展出火花，但對方竟在約3個月後傳訊息給她，總共列出15點她必須改進的地方，包括去減肥、挑選更適合自己風格的衣服等，她對此感到傻眼，「怎麼會有人這樣對女人說話，我無法理解。」

金伯利最初先和男子透過訊息認識彼此，聊了1周後決定見面，他們選在一家咖啡廳約會，原本氣氛都還算融洽，然而兩人到酒吧吃飯後，對方竟無禮詢問她是否願意接受整型手術，又指出下次見面前，她可以先去哪些地方購物。

令人費解的是，金伯利提議可以自己付錢，此舉惹惱了男子，對方甚至秀出自己的銀行餘額給她看。她認為男子是個糟糕的人，這場約會也是場災難，而這一切還沒結束，兩人見面的3個月後她竟然收到一封訊息。

男子寫道，「金伯利你好，我知道我們前陣子去約會，但我想說明一下，為何我一直沒有傳訊息給你。」他接著洋洋灑灑列出金伯利應該改進的地方，還不忘說「如果冒犯到你，我道歉。」

然而，男子並未顯露出任何歉意，他說金伯利如果可以減肥將會變得更好看，還批評女方膚色很蒼白，「你有很大的胸部，所以應該多露出你的事業線」、「我覺得你必須穿適合你身材的衣服，也許改變一下你的風格，這樣在你旁邊時我才不會尷尬」。

男子繼續說明，金伯利應該把頭髮染成正常的顏色並接髮，長頭髮更具有吸引力，此外，還要去做豐唇手術，這樣看起來才會性感，「你需要更多的自信，自信是性感的！」他抱怨金伯利沒有親吻他，他講笑話時對方也沒有笑，更糟糕的是女方想要付錢，他覺得很丟臉。

Imagine being so far up your own ass you'd send this to a girl 3 months after a date 由 Kimberley Latham-Hawkesford 發佈於 2019年2月26日 星期二

金伯利2月將訊息上傳臉書，至今仍湧入許多留言，她說男方甚至拼錯她的名字，「起初我覺得被羞辱了，這傷害我的信心，但隨著我讀得越多，就越覺得有趣。」她希望這位男子可以懂得尊重女性。