約會3個月後！她收到「不喜歡妳的15個原因」　渣男訊息曝光

英國24歲女子金伯利(Kimberley Latham-Hawkesford)曾透過交友軟體Tinder與一名男子約會,兩人最後並未發展出火花,但對方竟在約3個月後傳訊息給她,總共列出15點她必須改進的地方,包括去減肥、挑選更適合自己風格的衣服等,她對此感到傻眼,「怎麼會有人這樣對女人說話,我無法理解。」

金伯利最初先和男子透過訊息認識彼此,聊了1周後決定見面,他們選在一家咖啡廳約會,原本氣氛都還算融洽,然而兩人到酒吧吃飯後,對方竟無禮詢問她是否願意接受整型手術,又指出下次見面前,她可以先去哪些地方購物。

令人費解的是,金伯利提議可以自己付錢,此舉惹惱了男子,對方甚至秀出自己的銀行餘額給她看。她認為男子是個糟糕的人,這場約會也是場災難,而這一切還沒結束,兩人見面的3個月後她竟然收到一封訊息。

男子寫道,「金伯利你好,我知道我們前陣子去約會,但我想說明一下,為何我一直沒有傳訊息給你。」他接著洋洋灑灑列出金伯利應該改進的地方,還不忘說「如果冒犯到你,我道歉。」

然而,男子並未顯露出任何歉意,他說金伯利如果可以減肥將會變得更好看,還批評女方膚色很蒼白,「你有很大的胸部,所以應該多露出你的事業線」、「我覺得你必須穿適合你身材的衣服,也許改變一下你的風格,這樣在你旁邊時我才不會尷尬」。

男子繼續說明,金伯利應該把頭髮染成正常的顏色並接髮,長頭髮更具有吸引力,此外,還要去做豐唇手術,這樣看起來才會性感,「你需要更多的自信,自信是性感的!」他抱怨金伯利沒有親吻他,他講笑話時對方也沒有笑,更糟糕的是女方想要付錢,他覺得很丟臉。

