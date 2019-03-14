紀念霍金　英國發行50便士「黑洞金幣」

▲英國皇家鑄幣局所發行的黑洞金幣。（圖／翻攝自The Royal Mint）

國際中心／綜合報導

世界著名科學家史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）14日逝世滿一周年，英國皇家鑄幣局為紀念霍金，將發行一批「黑洞金幣」。其外觀呈現多個同心圓圈，並配有霍金著名的方程式，以凸顯出霍金的「黑洞理論」及衍生出來的「霍金輻射」理論。

霍金患有罕見的早發性緩慢進展的運動神經元疾病（也稱為漸凍人），於2018年3月14日逝世，享年76歲。他在科學史上有諸多的貢獻，其中最著名就是他所發表的「黑洞理論」以及其衍生出的「霍金輻射」理論（Hawking radiation）。霍金所發表的輻射理論認為黑洞會發射出輻射，消耗能量直至它完全消失，但至今還未被科學家所證實，對於霍金輻射的存在仍存有疑慮。

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▲史蒂芬．霍金。（圖／美聯社）

英國皇家鑄幣局所發行的「黑洞金幣」面額是50便士。其外觀呈現多個同心圓圈以及方程式，用以代表他的黑洞理論：黑洞並非完全黑色，它會發射出輻射。

「黑洞金幣」是皇家鑄幣局所發行的科學創新者系列，為了紀念科學界的創新者，而「黑洞金幣」正是新系列中的第一枚，將限量發行。