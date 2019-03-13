性侵受害者「太難看、像男生」！　女法官竟判2惡狼無罪

▲法院示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

2名祕魯裔男子在2015年時，於義大利涉嫌性侵一名22歲的同國籍女子，不過審判該起案件的女性法官竟然在2017年時，以「受害者看起來『太像男生』、沒有吸引力」的理由，判決兩名男子無罪。消息一公開，立即引起許多女性維權人士的不滿，約200人於11日時，齊聚在義國中部安科納市的法院前抗議。

綜合外媒報導，這起案子在2017年時被裁決，當時義國最高法院取消了下級法院的無罪判決，並下令重審，而原因則是一直到本月8日才曝光。受害者聲稱，事發當天晚上她下課後去了一家酒吧，兩名男子對她的飲料下藥後，其中一人性侵她，另一人則是在把風；醫生也在驗傷後表示，受害者身上的傷口痕及與性侵一致，而且血液中含有約會強暴藥物的成分。

不過法官的判決文件中卻寫著，「受害女子的故事不夠可信，因為她太像一名男人，因此沒有吸引力」；女性陪審團則稱，看了受害者的照片後發現，女子長得很難看，男生甚至不會喜歡她，而且還以「維京人」的名稱儲存她的手機號碼，顯然的她根本不是女的，更像是一名男性。

受害者的律師表示，女子在將此事告發後，遭到當地社區排斥搬回了祕魯。安柯納女性活動團體發言人露易莎（Luisa Rizzite）則稱，這三名法官的文化很糟糕，因為她們宣告這兩名男子無罪，更抨擊這些法官做出「中世紀」才有的判決。