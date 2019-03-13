美國2020年度預算創新高！　川普追加86億「就是要蓋圍牆」

▲ 美國總統川普決心在美墨邊界築牆。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普政府11日向國會提交2020財政年度預算案，總金額高達4.75兆美元（約新台幣147.49兆），創下新高紀錄。預算案還包括86億美元的美墨邊界牆修築經費，突顯出川普築牆的決心。此外，預算案大幅增加國防開支至7500億美元，也將成立全新軍種「太空軍」。

川普將這份預算案命名為，《一個更美好的美國之預算：信守承諾、納稅人優先》（A Budget for a Better America: Promises Kept. Taxpayers First），日期區間為2019年10月1日至2020年9月30日。雖然築牆與國防開支大增，但川普政府削減了許多其他預算，包括社福、環保、教育、運輸等支出。

環保署新財政年度預算大砍31％；國務院預算減少23％；交通部預算砍掉22％；內政部預算縮減14％；能源部預算減掉11％；教育部經費則減少10％。此外，聯邦醫療保險（Medicare）、醫療補助計畫（Medicaid）等社會福利預算也被砍。

對此，民主黨相當不滿，民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）批評這份預算案短視近利。眾議院預算委員會主席亞梅斯（John Yarmuth）則說，砍掉基本的、必要的公共事務支出是非常危險的事。分析指出，共和黨與民主黨若無法達成共識，聯邦政府秋季很有可能再度局部停擺。