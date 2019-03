美國2020年度預算創新高！　川普追加86億「就是要蓋圍牆」

▲ 美國總統川普決心在美墨邊界築牆。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

美國總統川普政府11日向國會提交2020財政年度預算案,總金額高達4.75兆美元(約新台幣147.49兆),創下新高紀錄。預算案還包括86億美元的美墨邊界牆修築經費,突顯出川普築牆的決心。此外,預算案大幅增加國防開支至7500億美元,也將成立全新軍種「太空軍」。

川普將這份預算案命名為,《一個更美好的美國之預算:信守承諾、納稅人優先》(A Budget for a Better America: Promises Kept. Taxpayers First),日期區間為2019年10月1日至2020年9月30日。雖然築牆與國防開支大增,但川普政府削減了許多其他預算,包括社福、環保、教育、運輸等支出。

環保署新財政年度預算大砍31%;國務院預算減少23%;交通部預算砍掉22%;內政部預算縮減14%;能源部預算減掉11%;教育部經費則減少10%。此外,聯邦醫療保險(Medicare)、醫療補助計畫(Medicaid)等社會福利預算也被砍。

對此,民主黨相當不滿,民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)批評這份預算案短視近利。眾議院預算委員會主席亞梅斯(John Yarmuth)則說,砍掉基本的、必要的公共事務支出是非常危險的事。分析指出,共和黨與民主黨若無法達成共識,聯邦政府秋季很有可能再度局部停擺。