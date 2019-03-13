金正恩爽買名車「勞斯萊斯幻影」吸睛！　聯合國：違反制裁要查

▲ 金正恩與國際領袖會晤時，經常被拍到乘坐名車。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

聯合國小組12日指出，北韓領導人金正恩去年與各國領袖會晤時，乘坐國際制裁令禁止輸往北韓的豪華名車，因此該組織將展開調查。安理會的報告提到，金正恩去年10月7日在平壤與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面時，被拍到從一輛勞斯萊斯幻影（Phantom）加長禮車下車。

金正恩在北京、新加坡及平壤會見國際領袖時，媒體捕捉到許多輛沒有懸掛車牌的賓士加長禮車。去年9月的兩韓峰會時，數台凌志LX 570豪奢轎車也被拍到。《韓聯社》指出，上述車輛都在聯合國的制裁清單內，被禁止輸往北韓。

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▲▼ 金正恩曾被拍到乘坐勞斯萊斯、賓士以及凌志。（圖／達志影像／美聯社）



勞斯萊斯公司證實，金正恩的車是2012年8月至2017年2月在英國古德伍德（Goodwood）工廠生產的第7代Phantom Extended Wheelbase series II。聯合國小組指出，部份賓士車是透過一名中國商人的指示，從美國加州運往中國大連市。

此外，有關金正恩的凌志車，豐田汽車表示，無法確認那些車輛的識別號碼，「豐田汽車遵守有關北韓的聯合國決議，也無意向北韓出口或製造這些車輛。」