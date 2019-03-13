觸感軟還會震動！日公司創「塑膠胸部」　爸爸只要「掛身上」就能哺乳

▲哺乳示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

國際中心／綜合報導

媽媽在餵奶時，嬰兒通常會用雙手觸摸媽媽乳房，以得到舒緩並平靜下來入睡，而日本科技公司「Dentsu」則是相中了這個舉動，設計了一款「塑膠胸部」，以供爸爸們使用，不僅能夠減輕媽媽的負擔，同時也能更快的拉進父子間的關係。據悉，這個「塑膠胸部」的形狀像一對真正的乳房，雖然是用塑膠製成但是有類似於人類皮膚的觸感，裡頭還設有一個裝滿牛奶的罐子，並且在哺乳時會輕微震動。

根據外媒報導，日本公司「Dentsu」近日在美國科技展上，將這個「塑膠胸部」展出，意外獲得大家關注；這個餵奶輔助用工具可以簡單的套在身上，裡頭還放有奶瓶跟管子，十分的方便。「Dentsu」表示，這個「塑膠胸部」的形狀，是根據兒科醫生和保母的建議雕塑而成，不僅僅有餵奶的作用，甚至可以幫助孩子入眠，減輕父母的壓力。

一位發言人稱，在養育孩子的時候，父母的壓力和困難大部分都在於餵食跟睡眠，一般來說，父親在這些事上的參與率往往很低，推出這樣產品的目標是想減少媽媽負擔，並且通過讓爸爸進行餵奶，來增加嬰兒的睡眠時間。

嬰兒在吸母乳時，手會觸摸媽媽乳房並得到舒緩，也更好入睡，而這種感覺對於母子形成親密關有著很大的聯繫；對於平時不常接觸這種事情的爸爸來說，若是使用這個「塑膠胸部」，能有助於加速拉近父子倆之間的親密度，更可讓小孩躺在爸爸懷中安穩的睡覺。報導中指出，目前仍不清楚「塑膠胸部」甚麼時候會發行，價格也不確定，不過這類的產品，確實成功引起大家的注意！

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