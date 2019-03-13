22歲超辣女模「超黑一字眉」當特色！　收死亡威脅堅稱：男友喜歡~

▲索菲亞以「超黑一字眉」自豪。（圖／翻攝自ins／sophiahadjipanteli）

國際中心／綜合報導

日本漫畫《烏龍派出所》主角兩津勘吉的「一字眉毛」讓大家印相深刻，不過現實中還真有這樣一位留有一字眉的女模特兒索菲亞（Sophia Hadjipanteli），她先前不小心把眉毛整條染成黑色，從此之後就跟這條「又黑又粗」的眉毛為伍，更因此成名，黑色一字眉也成為她的獨有特徵；現在的她也沒有想要讓眉毛變回原本的狀態，更稱男友超喜歡這樣的眉毛！

根據外媒報導，現年22歲的索菲亞從英國移民到美國，身為一名模特兒的她擁有一頭金髮跟超級西方的臉蛋，不過她在2014年一次染眉毛的過程當中，誤將眉毛染成黑色，；一般人在面對這種情況時，通常都會極盡想辦法補救，但是她卻認為這樣醒目的眉毛應該可以讓大家留下更深的印象，於是就這樣與一間經紀公司簽約後，用「超黑一字眉」的特徵繼續她的模特兒事業。

索菲亞說，她希望能透過「獨特的眉毛（unibrow）」的身體運動，來激勵那些生來就跟其他人不一樣的人，甚至在她的社交網站中使用「#UnibrowMovement」的標籤；她要大眾看著她的眉毛並且感到習慣，最後讓這些人說出「儘管這樣的相貌沒有吸引力，但是仍能顯出這人的美。」

索菲亞還說，她之所以會有濃密的眉毛是因為遺傳，而在將眉毛變黑色並獲得大眾注意後，她接收過許多網友的謾罵，甚至是死亡威脅；不過她一點也不在意，更稱且現在的攝影師男友查克（Zac Apostolou）也非常喜歡，甚至是會在她為眉毛上色時感興趣的陪在一旁。