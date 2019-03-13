川普推特語錄／專業機師變得不再是必須的　反而科學家才不可或缺

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普12日在推特上針對衣索比亞、波音737MAX墜毀意外發文說，飛機變得越來越複雜，導致不能好好飛行了，「現在飛行員變得不再是必須的，反而麻省理工的科學家們卻不可或缺！」、「擁有在危機之際的決策能力才是我們需要的，複雜的（飛機設計）反而會帶來危險。」

►►川普推特語錄／永久的實施夏令時間 對我來說是OK的！

►►川普推特語錄／我執政2年達成的政績 比任何一屆政府都要好

►►川普推特語錄／巡邏隊在邊境逮到超爆多人 牆蓋起來會很有用！

▼飛機變得越來越複雜，導致不能好好飛行了。對於飛行而言，飛行員變得不再是必須的，反而麻省理工的科學家們卻不可或缺。我在許多產品裡都能看件類似情況，人們總是為了沒有必要的進步而費神，許多時候原始而簡單的方法反而最好。

擁有在危機之際的決策（能力）才是我們需要的，複雜的（飛機設計）反而會帶來危險。付出了非常巨大的成本，只為微不足道的進步，我不知道大家怎麼想的，反正我才不要愛因斯坦當我的機師。我想要的是可以游刃有餘的操控飛機的專業飛行員。

請繼續往下閱讀...

▼綠色和平組織聯合創始人帕特里克•摩爾說，「整個氣候危機不僅僅是假新聞，它還是一個假科學。根本不存在所謂的氣候危機，世界各地都有(各自的)天氣和氣候，而且事實上二氧化碳正是所有生命形式的重要組成部分。」@福克斯與朋友們，哇！

▼「猶太人正在離開民主黨，我們看見很多反以色列的政策，幾乎都是在歐巴馬政府時期開始的，而且情況也越來越糟糕。民主黨內部存在反猶太主義，他們毫不關心以色列或猶太人。」猶太人組織（Jexodus）發言人，伊麗莎白•皮普科。

注：Jexodus是美國猶太人的反左翼政治組織，歷史上猶太人多數會投給民主黨，但是近年來趨勢有所變化。