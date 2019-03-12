卡爾拉格斐掌鏡拍大片　模特兒裸背賣香奈兒包太誘惑

▲鏈帶雙包問市啦，形象照是卡爾拉格斐操刀。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）離世，為開年的時尚圈激起廣大漣漪，雖然他已離開，但仍有許多作品未正式問世，他最後一季為秋冬系列，因此今年一整年還有許多他的作品將排隊登場。

春夏鏈帶雙包是重點包款，且卡爾仍照慣例自己拍攝形象照，其中一張模特兒裸背登場，無暇的美背上背著桃紅色鏈帶雙包，搭配薄荷綠的斜紋軟呢短裙，美到破表！充滿誘惑力的照片，如同香奈兒包款一般對女人就是有致命的吸引力。

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▲裸背配香奈兒包，畫面蘊含滿滿的致命吸引力。（圖／品牌提供）



鏈帶雙包採用菱格紋小羊皮，掀蓋上用雙C釦環固定，以「背書包」方式背上身，雙包會落於腰臀處；兩條皮穿鏈帶用皮革與釦環固定，也有珍珠混搭釦環的款式。包款共分為三種尺寸，色調有黑、白、米、檸檬黃等，能配搭優雅或是運動風格的造型。

▲深藍色丹寧釦式鏈帶雙包，售價NT$192,900元。（圖／品牌提供）



卡爾掌鏡的形象廣告上，直接讓模特兒當場示範，用經典的黑色正裝搭配黑色鏈帶雙包，能呈現中規中矩的優雅品味；若混搭運動風，也能展現不突兀的潮流風格；想要俏皮年輕，那選個彩色款準沒錯。

▲檸檬黃色調很有年輕朝氣。（圖／品牌提供）



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卡爾操刀的設計款，已然進入倒數，迷妹們可要把握機會趕緊入手。

▲珊瑚色菱格紋毛巾布鏈帶包（售價NT$99,200）、螢光粉菱格紋毛巾布鏈帶包（售價NT$91,900元）。（圖／品牌提供）