網紅都在用！IG打卡「美食照」必標註的11個Hashtag　愛心數瞬間飆升

你知道現在世界各國正流行的「美食 Hashtag」有哪些嗎？如果想要跟上各國KOL的腳步，並且讓你精心拍攝的「食物照片」獲得更多關注，那你就千萬不能忘記標註以下幾個超夯Hashtag！這些可都是國外媒體特別統計出來的熱門標籤 ，想要跟上潮流趨勢的話，就快點跟著編輯一起來看看吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Alena Gromova（@broken666moon_ph）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 22 日 上午 12:47 張貼

#Eeeeeats（吃～～～）

首先，只要在你PO食物照時，加上 #Eeeeeats 這個標籤，那你照片的「觸及人數」就會相對增多，因此也有可能幫你帶來新的追蹤者！（當然今天介紹的所有Hashtag都有這個功效啦XD）

通常，會加上這個Hashtag的照片，都是屬於外觀比較浮誇的食物，若是賣相較樸實的「家常料理」，則比較不會加上這個標籤，但有時候會讓人看了肚子咕咕叫的美食，反而是那些最簡單的家鄉味啊！

使用這個Hashtag的貼文數：1仟4佰70萬則（結算至2019年1月份）

#FoodPhotography（食物攝影）

雖然這個Hashtag翻成中文是「食物攝影」，聽起來非常專業，但實際上卻不一定要是專業攝影師才能使用這個標籤，只要你認為你所拍攝的美食照片非常令人垂涎，那麼就大方標上 #FoodPhotography 吧！

使用這個Hashtag的貼文數：3仟2佰10萬則（結算至2019年1月份）

#FoodPorn（性感食物）

#FoodPorn 這個Hashtag若直譯成中文是「食物A片」，光看字面就讓人想入非非，但這可不是什麼「18禁」的奇怪標籤，只是想用來表達，當你看到眼前的這些美食時，會想發出「啊～」的驚嘆聲，就像美國人常常形容美味的食物很「Sexy」是相同的道理，下次當你看到秀色可餐的美食時，請大膽地使用 #FoodPorn 這個標籤吧！

使用這個Hashtag的貼文數：1億8仟5佰20萬則（結算至2019年1月份）

在 Instagram 查看這則貼文 Cookat（@cookat__）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 22 日 下午 11:05 張貼

#FoodGasm（食物高潮）

和前面 #FoodPorn 有著異曲同工之妙的 #FoodGasm ，若直翻成中文是「食物高潮」，雖然聽起來有點怪怪的，但其實也是用來形容眼前美食「很讚」的一種表達，如果你認為自己所拍的「美食照」能讓人頻頻發出驚嘆，那就請為你的照片加上這個前衛的Hashtag吧！

使用這個Hashtag的貼文數：4仟1佰90萬則（結算至2019年1月份）

#Foodie（吃貨）

#Foodie 這個Hashtag算是「美食標籤界」的老鳥，最貼切的中文翻譯就是所謂的「吃貨」，如果你對自己的拍照技術並不是特別有自信，但又想跟大家分享自己正在大快朵頤的美食，那就加上 #Foodie 這個標籤，讓全世界都知道你是個標準的吃貨吧！

使用這個Hashtag的貼文數：1億1仟2佰萬則 （結算至2019年1月份）

在 Instagram 查看這則貼文 Veronica Jonna（@veronica_jonna）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 22 日 上午 2:06 張貼

#ForkYeah（叉吧！阿嘶～）

通常會使用這個標籤的人，都是那些對自己所烹調的食物、所拍攝的照片感到很有自信的人，因此你可以在這個標籤中找到各種看起來超專業、超誇張的美食照，只能說肚子餓的時候千萬不要看！

使用這個Hashtag的貼文數：5佰38萬則（結算至2019年1月份）

#FoodInTheAir（在空中的食物）

這個Hashtag並不是要你邊播放黃立行的歌、邊把食物丟到空中甩（笑），而是指那些你以天空或街道為背景，然後手中拿著食物的照片。這種類型的食物照在台灣很常見，所有網美的IG帳號裡都必定至少能找到一張！

使用這個Hashtag的貼文數：31萬5仟則（結算至2019年1月份）

在 Instagram 查看這則貼文 Smart Trip Europe（@smarttripeurope）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 22 日 上午 7:09 張貼

#Delish（好菜）

這個Hashtag非常可愛，它就像是「Brunch」一樣，把兩個既存的英文單字合而為一變成另一個新單字， #Delish 是「Dish」（菜餚）加上「Delicious」（美味）兩字的合體，只要是你認為美味的食物，都可以為它加上這個標籤！

使用這個Hashtag的貼文數：1仟8佰20萬則（結算至2019年1月份）

#EatingForTheInsta（為了IG吃）

其實 #EatingForTheInsta 這個Hashtag，最初就是字面上的意思，所有你看到的食物，都只是為了要拍美照而存在，很多外觀華麗、繽紛、可愛的菜餚，雖然「很好拍」但可能「不好吃」。

這個概念就像是台灣現在有很多「網美咖啡店」，總推出外觀浮誇的餐點，只為了讓大家拍照好看，但食物本身的味道卻沒人在意，某種程度來說，算是有點「病態」的標籤呢！

使用這個Hashtag的貼文數：3佰24萬則（結算至2019年1月份）

#CleanEating（吃得健康）

最後一個很常被使用的Hashtag就是 #CleanEating 啦！因為現代人越來越重視身體健康，所以清淡、高纖、低油、低鹽、低糖的健康飲食，就成了許多人主要攝取的食物，在這個標籤中的所有食物都看起來很「天然」，包括生菜沙拉、烤雞胸肉、藜麥、酪梨等食材，都是這個Hashtag裡常見的固定班底！

使用這個Hashtag的貼文數：4仟2佰60萬則（結算至2019年1月份）

在 Instagram 查看這則貼文 Simply Fit Society（@simplyfitsociety）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 22 日 上午 7:52 張貼

#ELLE愛吃貨

最後，當然不能忘記「#ELLE愛吃貨」啦！只要搜尋這個Hashtag，你就能從中找到許多美味的食物照片，而且不單單只是「食物」而已，你還能從滿坑滿谷的照片中學到如何將眼前的食物拍得更美味，裡頭有各種不同角度的照片取景、食物擺設及色調選用，這個Hashtag絕對能成為你拍攝美食的最佳教科書。

除了上面幾個特別熱門的「美食標籤」外，還有以下幾個關於食物的Hashtag也很常被使用，包括#Nom（大口大口吃）、 #InstaGood、#InstaFood、#Food、 #IGEats、#Foodstagram、#ChefMode（大廚模式）、 #FoodSpotting（美食據點）等等。

下次在IG上發食物照片時，別忘了加上這些超受歡迎的Hashtag，這樣不僅能讓你的照片獲得更多關注，或許還能順便增加你的粉絲追蹤人數唷！（笑）

TEXT／ELLE PHOTO／ELLE

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

IG到底要搜什麼「#hashtag」才能找到旅遊美照？這些#給你構圖和濾鏡靈感，再也不會拍出遊客照

為什麼維密天使名模IG渡假美照都這麼辣？連天使辣模都默默遵守的「芭比腳 」拍照姿勢馬上學起來參考