發燒以為感冒！28歲正妹全身長斑點　慘截「10指+雙腿」保命

▲金納絲莉感染B型腦膜炎球菌。（圖／翻攝自Facebook／Juttima Chinnasri）



國際中心／綜合報導

澳洲雪梨28歲金納絲莉（Juttima Chinnasri）去年底因為發燒，以為自己只是不小心感冒，不料卻在第二天起床時，發現全身都被異常的皮疹、斑點所覆蓋，經醫院證實後才發現感染了B型腦膜炎球菌（meningococcal B），必須切除10隻手指頭和雙腿才能保命。

據《每日郵報》報導，金納絲莉在2018年10月的某日忽然間發高燒，原本以為只是感冒，於是趕緊去睡覺，隔天起床後，發現全身竟然長滿了皮疹、斑點，經過驗血檢查，才證實感染了B型腦膜炎球菌。醫生趕緊替金納絲莉進行人工昏迷（induced coma），沒想到十天後醒來，卻被告知必須切除兩隻雙手的10隻手指頭、雙腳，才能保住性命。

「我何嘗不希望有另一條路可以選，讓我不必失去雙腿和雙手...。」金納絲莉坦言自己當時完全無法接受這個事實，但為了保住性命，她還是勇敢地接受手術。接下來的三個月，金納絲莉都在醫院裡度過，且慢慢學會在沒有四肢的狀態下生活，雖然這些日子來都必須靠輪椅代步，但她還是樂觀表示，「我還能活著就已經很幸運了，因為情況本來會更糟」。

據報導，B型腦膜炎球菌是一種細菌感染，也是五種最常致命的病菌之一，如果不能及時發現和治療，可能會在數小時內導致死亡。