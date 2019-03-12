遊瓜地馬拉失蹤！英女「赤裸陳屍山區」疑遭性侵　獨留幼犬發抖哭泣

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國23歲女背包客凱薩琳蕭（Catherine Shaw）去年展開一段美洲之旅，最近來到瓜地馬拉。遺憾的是，她在本月當地5日傳出失蹤消息後，搜救隊11日尋獲她的遺體，且發現她赤裸陳屍飯店附近山腰某處。警方消息人士認為，這應該是一起謀殺案，生前很有可能遭到性侵。

▲據瞭解，事發當日，凱薩琳蕭帶著幼犬一同自飯店外出。（圖／翻攝自Lucie Blackman Trust官網）

綜合BBC、衛報、鏡報、太陽報報導，凱薩琳蕭自去年9月前往美洲，接連造訪墨西哥、美國加州後，來到瓜地馬拉。據悉，她5日這天二度自飯店外出，先是在凌晨1時37分外出，隨後於3時19分返回；只不過，在她清晨5時23分帶著幼犬朝著阿蒂特蘭湖（Lake Atitlan）的方向前進後，再也沒有踏上歸途。

▼ 凱薩琳蕭4日的最後身影。

為了尋找凱薩琳蕭的下落，瓜地馬拉警方、當地居民、該國部分英國人士都紛紛投入搜救，並派出無人機搜索山區。8日清晨，她的幼犬在知名景點印地安鼻（Indian Nose）瞭望台某處出沒，但牠卻是邊哭、邊發抖；同日，外傳她的父親也趕到當地加入搜救行動。

消息指出，在她的衣物被發現後不久，搜救人員就在附近發現她的遺體。露西布萊克曼信託基金會（Lucie Blackman Trust）聲明指出，儘管現階段尚未進行正式的身分確認程序，但據信死者就是凱薩琳蕭，而她的家屬也已經得知此一消息。

根據初步調查，在凱薩琳蕭遺體被發現的當下，她全身赤裸，且左腿有明顯撕裂傷。警方消息人士認為，這應該是一起謀殺案，且生前很有可能遭到性侵，目前當局已鎖定多名嫌疑人；但瓜地馬拉國家民警（PNC）態度相對保守，僅提到目前已對此案展開刑事調查。