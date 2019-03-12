踩個方塊在腳跟！夏天就要穿白洋裝＋彩色鞋　放空曬太陽

▲UNITED NUDE擅用色塊及線條打造鞋款。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

看看下面這張照片，令人身心舒暢！陽光灑落、躺著發懶，多夢寐以求的景色，重點是不能穿得邋遢，白色洋裝與繽紛有型的鞋，正是春夏的完美造型。英國鞋履品牌UNITED NUDE擅用建築線條、喜歡在鞋跟上玩花樣，並以強烈的撞色讓鞋子存在感滿分，適合穿上踩在陽光裡。

▲夏天就該穿件白洋裝、穿雙彩色鞋，好好享受陽光。（圖／翻攝UNITED NUDE IG）

UNITED NUDE喜歡大量運用幾何線條，讓鞋身、鞋跟都有發揮，涼鞋是夏日必備，靈感來自日本木屐的Delta Wedge系列，以內縮的鞋跟、防水台明顯的三角形圖案，讓傳統元素與未來感結合。

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▲方形跟很有特色（上）各9,880元、色塊與線條相當醒目9,480元（左）、6,280元（右）。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

方形鞋跟是Cube系列的標誌，鞋面簡約沒有多餘的裝飾，僅以絆帶呈現俐落感，讓焦點聚集在鞋跟，搶眼的紅色、文雅時髦的大理石紋，都讓人一見就愛上，需要更單純一些，也有米色皮革搭配木紋跟的設計，百搭又藏著小巧思，很有意思。

▲夏天需要有趣的涼鞋，7,280元（上）、7,680元（左）、7,280元（右）。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

水晶般的菱角切面，讓Rockit Tech充滿建築感，搭配織帶腳踝帶和尼龍扣，修飾腳型且穿脫方便，帶有運動風的款式近來亦很受歡迎，融合街頭與休閒風格，以及混搭的色調、材質，鞋子在UNITED NUDE手中，有趣得很。

▲裸色鞋款簡約又搶眼。（圖／品牌提供）

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