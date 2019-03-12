「腦中不停浮現」...她靠這4個神奇數字　一天狂中30張彩券！

▲布朗靠「1、0、3、1」，在一天內狂中30張彩券 。（圖／翻攝自Vonginn Lottery）



國際中心／綜合報導

直覺真的很重要！美國婦女布朗（Deborah Brown）近日腦中不停地出現「1、0、3、1」，於是她想說試試手氣，便索性用這組號碼買了30張Pick 4彩券，沒想到竟然「張張中獎」，最後幸運抱走15萬美元（約新台幣463萬元）獎金。

據NBC NEWS報導，居住在維吉尼亞州里奇蒙的布朗表示，近來不論是在日常生活中，或是自己一個人想事情時，腦中都會不停浮現「1、0、3、1」這四個號碼，於是她便用這組號碼，前往附近加油站購買20張彩券，沒想到買完後，腦中卻還是一直出現這「神奇號碼」，她只好又跑一次加油站，再買了10張同組號碼的彩券。

沒想到在開獎時，這四個數字、順序竟然與布朗購買的30張「1、0、3、1」彩券「完全相同」。她驚訝表示，「當時我心臟病都要發作了！」雖然目前布朗還沒有想好怎麼用這筆獎金，但她表示，應該會優先考慮翻新住處。

據了解，Pick 4彩券的售價為1美元，中獎的獎金則有5000美元，由於布朗連中30張，等於可以抱走15萬美元（約新台幣463萬元）的獎金。維吉尼亞州彩券公司（Virginia Lottery）更透露，Pick 4中，四個數字全中且順序也一模一樣的中獎機率只有約「萬分之一」，布朗不僅全中，還在一天之內連買30張彩券，真的是一位極其幸運的贏家！