詭異！海參吊飾泡水復活還可吃？　青森土產夯爆...網：想試試

▲網路傳言日本青森海參吊飾泡水可食，引起一陣熱議。（圖／取自青森縣立旅遊產品中心）



實習記者陳妙津／綜合報導

海參吊飾也能當成儲備糧食？日本青森縣橫濱町為推廣當地特產「海參」，特別製作許多相關周邊，但近日網路上卻有傳言，只要將青森出產的吊飾泡水，便能將海參復活，必要時還能當成緊急糧食，消息立刻引發網友熱議，都想買來實驗看看。

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▲▼網傳海參吊飾泡水變回正常尺寸後可食。（圖／翻攝自2.gol.com）



據《朝日新聞》報導，有名推特網友聲稱吊飾可以拿來吃，貼文立刻被超過2萬人轉載，有人持懷疑態度，有人則想買來實驗一下。不過經查證後，已證實這則傳言並不是真的，因為青森縣的「海參吊飾」雖然的確是用真的海參製作，然而已塗上亮粉，即使泡水也不能吃。

▲貼文被瘋狂轉發。（圖／翻攝自推特／@kyoran12）



吊飾起初是由青森海產加工公司「大豐」在2009年時推出，主要目標是透過這些商品為青森海產打響知名度，在當時也蔚為話題，後來因為原料價格上漲而停產，近年來才又因懷舊的想法重新限量推出。吊飾使用真海參製作，大約只有大拇指長度，有象徵吉利的金色，和海洋意象的藍色兩種，如今又因為網路話題，而出乎意料地熱賣，讓現年70歲的老社長平澤雄次也很意外。

▲重新推出的吊飾只有金、藍兩種顏色。（圖／取自青森縣立旅遊產品中心）



雖然青森吊飾不能食用，但也重新引發了話題，有網友就發現其實真有另一款可以吃的「海參吊飾」，來自日本京都「來福水產」，使用丹後半島的海參所製作的，只有經過簡單乾燥處理，因此只要泡水一段時間後，便可恢復正常大小，也能直接食用。不過日本網友則表示，「還是覺得吃吊飾怪怪的」、「當個正常的飾品就好了」。

▼真的可食的「來福水產」吊飾。（圖／翻攝自FB／来福(Life)水産）

