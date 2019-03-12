蔡依林帥妹Look也要秀美腿！　全為了超百搭「饅頭鞋」

▲Jolin大秀美腿，全為了腳上的「饅頭鞋」。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

身兼PONY大中華區代言人的天后蔡依林，2018年底以綠色麻花髒辮造型，配上寬鬆服飾轉型變「帥妹」拍攝大片。現在又為了全新的「饅頭鞋」，她換上短褲、透視連身裙，大秀辣腿襯托鞋款，同時展現性感與街頭運動風，值得潮女們筆記。

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▲全新的Modern復古慢跑鞋，異材質拼接相當百搭。（圖／品牌提供）



美式運動品牌PONY用獨特方式跟上老爹鞋風潮，推出質地厚實又柔軟、具層次感配色的全新鞋型Modern復古慢跑鞋，也因為飽滿外型有了「饅頭鞋」小名。細緻牛皮、耐磨橡膠混合EVA鞋底材質，腳感舒適軟Q，配上異材質拼接與招牌V勾圖案，充滿活力與搶眼視覺。

▲透視連身裙讓美腿若隱若現，配上「饅頭鞋」變性感潮妞。（圖／翻攝自PONY Taiwan FB）

▲還登上了2月的紐約時裝周。（圖／品牌提供）

蔡依林在大片裡面，以嘻哈造型演繹3種配色的饅頭鞋，同樣都露出美腿配高筒長襪，演繹復古運動風情。2月初還登上紐約時裝周，簡約的黑白配色，隨興搭配格紋便能散發街頭潮流魅力。全白款更百搭，9分牛仔褲或短褲都不會出錯。

▲男女鞋巧妙運用色系互補，是不是很甜？（圖／品牌提供）

最主打款的，是以高飽和度的紅、黃、藍三色點綴純白鞋面的款式，男女鞋款巧妙以色系互補點綴，在鞋身、鞋底及V勾都以紅藍色呼應，是「情侶鞋」首選，跟另一半穿出門，高調曬出甜蜜感情吧！

▲男女款皆售價2,980元。（圖／品牌提供）



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