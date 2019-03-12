疲倦發懶都是季節惹的禍！6個方法檢視你「春困」了嗎？

▲中醫提醒，春季更要留意體內濕熱問題。（圖／翻攝自Pinterest,以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不知道為什麼，最近總是猛打呵欠？中醫說法證實，春天真得更容易感覺疲倦，因為空氣濕度高，容易造成身體濕困，人的精神當然會變差。也因為這樣春天的疲倦，也叫做春困。

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最近早上每天起不來，休息再久都感覺疲倦，幻想如果可以不用上班多好，那麼你可能是「春困」徵兆。中醫師指出，春季霧氣多，容易造成身體濕困，而濕困除了反映在身體疲憊上，更有許多其他表徵，快留意一下。

肌肉呈現鬆軟貌

最近的肌肉都鬆鬆軟軟，明顯感受身體開始有水腫，尤其是肚子胖了一圈，這就是因為濕氣重導致胃脾不通，水分就容易累積在肚子中。

睡眠品質變差

即使早早入睡，好像怎樣都睡不好，晚上容易驚醒或淺眠，睡再久仍然好睏，夢好像也特別多。

吃東西沒胃口

通常濕氣過重，會引發食慾不振和胸悶胃脹的問題，想吃卻吃不下，吃了更會脹氣不舒服。

氣色變得比較差

最近一下子好像老了幾歲，明顯感受皮膚缺乏彈力、臉上紋路加深，即使再怎麼保養，氣色還是不太好。

舌苔好像變多了

趁著早上刷牙時，觀察一下舌頭狀況，如果舌苔變厚，那麼這就是濕氣重的象徵。

大便好像不成形

上完大號後請留意，若是大便不成形，或者是沖水後糞便仍然附著在馬桶上，就要留意體內過濕的問題。

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