慘！21歲女為詐保上千萬將手鋸斷　遭警方識破「直接縫合」錢沒了

▲斯洛維尼亞21歲女子為詐保上千萬，竟用圓鋸斷手，還藏起殘肢求殘障。示意圖。（圖／達志影像／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

斯洛維尼亞21歲女子日前被家人緊急送醫搶救，因為她的手在鋸樹枝時不慎被鋸斷。但警方調查後發現，該女子在事發前購買了傷害險，若有意外將可領到上千萬元的保險補助，便立刻識破這是起詐保案，目前已將兩人逮捕，未來最高將判處8年徒刑。

據BBC報導，受傷女子住在首都盧比安納，近日因手腕以上的部分意外被鋸斷而送醫，但警方卻覺得不太對勁，因為家屬送醫時也沒有把殘肢一起帶來，行跡詭異。

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▲受傷女向5間保險公司投保高額傷害險。示意圖。（圖／取自免費圖庫／pexels）



警方調查後發現，女子在事發前已向5間不同的保險公司購買高額傷害險，若是斷手，不僅可以一次領取40萬歐元（約1388萬元新台幣），每月還有額外的3000歐元可領（約10萬元新台幣），才知道女子與29歲的家人為了詐領保險金竟不惜在家用圓鋸把手鋸斷，還為確保斷手，送醫時刻意將殘肢藏起避免縫合。

警方發言人瓦爾特•茲林斯基表示，該起案件是貪財所致，因為斯洛維尼亞的平均月收入為1000歐元，所幸發現及時，已經將殘肢重新縫合，而涉嫌詐保的兩人則被逮捕，未來最高將面對8年有期徒刑。