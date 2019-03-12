▲童年回憶湧上！「旋轉釣魚盤」變成扭蛋，不到百元就能入手。（圖／翻攝自Yell Capsule Toy Youtube）

編輯／Ping 圖／翻攝自a-muzu、Yell Capsule Toy Youtube

在還沒有智慧型手機的童年裡，有哪幾款玩具是大家必玩的呢？相信大家對「磁性旋轉釣魚盤」肯定不陌生，玩法正如其名，就是在旋轉的平台上釣魚，看誰釣的多隻～不過小時後這款遊戲的體積比較大，現在居然被縮小了，日本玩具公司推出扭蛋版，讓大家可以用不到百元的價格繼續回味兒時樂趣。

這款「磁性旋轉釣魚盤」（パクパクッ！魚つりゲーム）扭蛋真的是神還原，不僅魚池設計與小時後玩的有100%像，魚的造型同樣有著圓圓大眼與大嘴，真是太令人懷念了～好想扭回家跟家人一起玩。

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▲日本玩具公司推出「磁性旋轉釣魚盤」扭蛋版，好想扭回家跟家人一起玩。（圖／翻攝自a-muzu）

「磁性旋轉釣魚盤」一共有5款顏色，每個魚池裡都有5隻萌萌小魚等著你來釣。想要啟動這款遊戲，只需要旋轉旁邊白色的發條，接著拿起你的釣魚竿，預備備～釣！抓準魚嘴巴張開的時機，將有磁鐵的魚鉤對準魚嘴裡面的鐵塊，就可以輕鬆釣（吸）起來嘍。

▲將有磁鐵的魚鉤對準魚嘴裡面的鐵塊，就可以輕鬆釣（吸）起來嘍。（圖／翻攝自Yell Capsule Toy Youtube）

這款「磁性旋轉釣魚盤」扭蛋預計會在2019年4月於日本販售，到時後大家就可以開扭啦！一轉為200日圓（約NT$55），相信不久之後一定也能在台灣看到它的身影～雙手奉上實體影片，看完一定會燃起大家的扭蛋魂。

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