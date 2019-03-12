志玲姊姊禮服開衩長腿好美　珍珠耳環藏心機

▲林志玲露美腿搶鏡外，選擇TASAKI不對稱耳環也顯露小心機。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲日前出席汽車品牌活動，懂得抓住眾人目光，她除了穿開衩禮服露美腿吸睛，珠寶搭配也用心，佩戴TASAKI與設計師Thakoon Panichgul合作的最新款kinetic系列，她不當乖乖牌戴同一副耳環，而是在此系列的圓形與長形耳環各取一邊，以不對稱的佩戴法彰顯個性美，顯露她的穿搭心機。

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▲林志玲戴的長形kinetic珍珠黃K金耳環128,000元。（圖／品牌提供，以下同）

TASAKI與Thakoon Panichgul合作已邁入第10年，Thakoon的設計成功將品牌帶往時尚新高度，kinetic系列正是從自他最著名的balance系列演變而來，演繹宇宙恆星運動，運用黃K金勾勒出優美曲線再點綴珍珠，推出圓圈造型耳環與直線形搭弧線的耳環，林志玲兩款都中意，一耳戴一個。

▲kinetic 珍珠黃K金耳環73,900元。

Thakoon操刀的春夏新作另有refined rebellion neo系列與cosmic系列，前者以黃K金構出如鉚釘般的尖錐形線條，中央鑲嵌珍珠，營造危險又美麗的風格；cosmic系列則回歸優雅設計，運用環形線條與珍珠層層堆疊交錯，均有多款耳環、戒指與項鍊可供選擇。

▲refined rebellion neo珍珠黃K金戒指（上）97,400元，cosmic珍珠黃K金耳環148,000元。

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