衣航失事機師身分曝！飛行紀錄超優卻因空難喪命　他淚崩：說好的球賽呢

▲ 衣索比亞航空公司飛行員協會舉辦哀悼追思會，場面哀戚。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日空難奪走157條寶貴性命。如今，隨著班機資料數據以及目擊者證詞等墜機細節一一流出，這架失事班機的機長身分也對外曝光，根據CNN報導，他是現年29歲的亞里德格塔丘（Yared Getachew），有著超過8000小時的良好飛行紀錄。一名飛行員指出，他曾經和亞里德格塔丘說好要一起去看球賽，但如今這個約定已無法實現。

綜合BBC、CNN報導，亞里德格塔丘擁有衣索比亞和肯亞雙重國籍，在2007年11月進入衣索比亞航空服務。事發當下，他身邊有超過200小時飛行紀錄的大副努爾（Ahmed Nur Mohammod Nur）陪伴著，儘管亞里德格塔丘曾要求返航，且獲准返回衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa），但最終仍不幸在起飛6分鐘內墜毀身亡。

面對亞里德格塔丘走了的消息，他的家屬發聲明表示，「我們對摯愛亞里德的死訊深感悲痛…他是衣索比亞航空史上最年輕的波音737機師之一。」而衣索比亞航空公司飛行員協會舉辦哀悼追思會，他的同事們淚崩哭慘，場面哀戚。

根據一名飛行員的說法，他曾和亞里德格塔丘約定好要一起看英超曼徹斯特（Manchester）對上兵工廠足球俱樂部（Arsenal）的球賽。另名飛行員則提到，他和亞里德格塔丘一起飛行過很多次，甚至在亞里德格塔丘成為資深飛行員之前曾是室友。

亞里德格塔丘友人哈桑卡廷德（Hassan Katende）表示，他是從網路得知空難的消息，且震驚到無法入睡，「這是難以置信的消息」。

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▼ 衣索比亞10日發生空難。衣索比亞航空11日發聲明指出，失事班機的兩具黑盒子已尋獲，由衣索比亞航空公司工作人員帶回檢測。（圖／路透）

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