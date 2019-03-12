1張鈔票「抵月薪」！　面值3萬元成全球流通第2大鈔票

▲1000元瑞士法郎 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

現代社會中為追求迅速與便利，LINE Pay、Apple Pay、街口支付等行動支付越來越盛行。僅管如此，瑞士國家銀行日前宣布，最新版的1000元瑞士法郎將正式發行，這張鈔票面值可兌換台幣「3萬702元」，也就是一張就可以抵了一個月的薪水！

據《福斯新聞網》報導，瑞士國家銀行於5日發布的新聞稿，表示最新第九版的1000元瑞士法郎正式流通，其鈔票外觀底部呈紫色，與在台灣很少看到的新台幣2000元鈔票顏色相近，但面值卻「差很大」。根據目前的匯率，1000元瑞士法郎可兌換新台幣3萬702元，等於一個月薪水。

瑞士廣播電視「Swissinfo」為了慶祝新版1000元瑞士法郎發行，日前在街頭做了一個小實驗，以這張大鈔在路邊買栗子、花、書、咖啡，來看看商家的反應，結果沒想到，所有商家收到後都感到很驚訝，表示並沒有足夠的瑞郎能找零，還有店家甚至對這張大鈔提出質疑，直接詢問「這是不是偽鈔？」最後他們只好使用歐元或是轉帳來付款，無奈表示1000元瑞郎在市面上根本用不到，只好再去銀行換回零錢。

報導中指出，人們普遍認為這種高面值的鈔票可以協助金融犯罪分子達到洗錢目的，歐元區19個國家中的17國央行已從今年1月底開始停止發行500歐元紙鈔，而瑞士的做法明顯和歐洲央成對比，據報導，這張1000元瑞郎將在3月13日起在大城市蘇黎世以及伯恩開始發行。

