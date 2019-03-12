住「蟑螂亂竄」垃圾屋！俄5歲失語女童哭喊求救…項鍊早已嵌入皮膚

▲ 據了解，柳博芙的母親加拉先科多日沒有回家，把年僅5歲的柳博芙獨留家中。

國際中心／綜合報導

俄羅斯莫斯科5歲女童柳博芙（Lyubov）過著長時間「與世隔絕」的生活，但她所住的屋內空間堆滿垃圾，臭氣沖天，大量蟑螂出沒，屋況非常糟糕，迫使警方穿上化學防護裝備才進入現場。令人震驚的是，柳博芙毫無語言社交能力，只能發出聲音，且項鍊早已「嵌」入她的皮膚。

綜合每日郵報、美聯社報導，這起駭人聽聞事件對外曝光的關鍵正是柳博芙的鄰居，因為當時柳博芙正在哭鬧，這名鄰居上前關切後覺得事情不對勁，最終決定報警處理。只不過，在警方到場後，眼前的狀況遠出乎意料之外。

警方破門的那一刻，現場的人除了對眼前的髒亂屋況感到震驚，滿屋垃圾明顯腐爛發臭，撲鼻而來的臭氣更讓人差點暈倒。據瞭解，柳博芙當時身穿破爛衣物呈現「半裸」狀態，多天沒有進食的她窩在多隻蟑螂亂爬的垃圾堆當中，處於明顯厭食、脫水狀態。外傳在救援人員遞水後，她連喝了2公升的水。

▲ 家中則因沒有繳費而被斷水斷電。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

根據鄰居們的說法，柳博芙在5年前被她的母親加拉先科（Irina Garashchenko）帶回家，平時衣著光鮮亮麗，自稱專業人士，且會打掃公寓的公共空間；另有消息指出，她平時不和鄰居們往來。只不過，她在這段期間對外宣稱孩子和阿嬤住在一起，父親早被驅逐至烏克蘭。外界推測，柳博芙有可能自嬰兒時期開始，就沒有出過門。

多家傳媒報導，當天警方救出孩子後，現年47歲的加拉先科剛好返回家中，被鄰居逮個正著，最終被警方依據「謀殺未遂」罪嫌拘捕。根據當局的說法，目前柳博芙正在接受治療。

俄羅斯調查委員會轉述加拉先科的說法指出，她當時是因為要去上班，所以不得不「短暫」獨留孩子一人在家。