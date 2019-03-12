脫歐協議12日表決！　BBC評「非常重要」：若沒過關面臨2種局面

▲ 英國首相梅伊。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國國會議員12日將再次表決首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議，BBC指出，本次投票「非常重要」，脫歐協議若是沒有過關，可能面臨兩種局面，一是英國在3月29日無協議脫歐，二是延遲脫歐。歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）警告，此次協議若遭到議員否決，則「不會有第3次機會」。

距離英國脫歐大限3月29日不到3周，內閣辦公廳大臣利汀頓（David Lidington）11日晚間在倫敦向國會表示，梅伊已經從歐盟爭取到「具有法律約束力的更動」，將強化脫歐協議，「讓歐盟不能無限期地將英國綁在愛爾蘭邊境保障措施當中」。

「愛爾蘭邊境保障措施」（Irish border backstop）是脫歐協議的一大爭議點。部分議員擔心，若英國脫歐後，北愛爾蘭仍留在歐盟單一市場與關稅聯盟，會讓英國受制於歐盟法規。《每日電訊報》引述內閣人士說法報導，許多官員預期12日表決時，梅伊的協議會以100票的差距再度被否決。

▼ 脫歐協議若是沒有過關，可能面臨兩種局面，一是英國在3月29日無協議脫歐，二是延遲脫歐。（圖／路透）



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