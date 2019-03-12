「川習會」時間未定　白宮：川普會確保協議符合美方利益

▲ 川習會的日期還未確定。（組圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）11日在白宮舉行記者會時表示，總統川普與中國國家主席習近平會晤的時間尚未確定。她表示，美中貿易談判仍持續進行，川普會確保任何協議符合美方最佳利益，待兩位領導人要坐下來談時，就會對外公布日期。

▼ 白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

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此次記者會距離上一次長達42天，創下川普政府最長一段時間沒開記者會的紀錄。桑德斯被問及，「川金二會」破局後，有報導指出，中方認為川普不是可靠的談判對象，擔心他會離開談判桌。她回應道，這種說法很荒謬，川普會達成符合美國最佳利益的協議、保障美國的智慧財產權。

先前有報導指出，「川習會」可能於3月27日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行。但英國《金融時報》指出，「川習會」已經順延，川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也表示，川普與習近平的會晤可能延至4月。美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）則說，美中貿易協議不會很快就達成。