粗心媽空中哭求機長：飛機請快點折返　「我把孩子忘在機場了」

▲沙烏地阿拉伯航空機長突然緊急折返，原因很驚人。（圖／示意圖／達志影像，示意圖，與本文當事飛機無關）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯航空一架SV832航班從麥加省港口城市吉達（Jeddah）出發，準備前往至馬來西亞吉隆坡，沒想到機長卻突然聯繫塔台要緊急折返，讓在場的乘客都覺得很奇怪，還以為是飛機出現問題，結果卻是一名粗心的媽媽把自己的嬰兒忘記在機場的候機室了，嚇得求機長把飛機開回去。

機長與塔台的對話在網路上曝光。根據對話內容，機長先是問：「上帝與我們同在，請問我們可以折返嗎？」接著他補充：「這次要求飛回來……是因為有一名女乘客在等候區忘記了她的孩子。這是一件很可憐的事情。」

儘管塔台不可置信，重新確認班機返回的原因，機長仍解釋：「我已經告訴你了，一名乘客忘記了帶她的孩子上機，因此拒絕繼續飛行。」總算說服塔台同意飛機折返，「好的，這對我們而言，也是不曾發生過的狀況！」

相關報導並沒有後續的內容，不過影片一出，機長因為「人性的溫暖」受到許多網友們熱烈的讚嘆，而且他還同意在飛機起飛後折返，因為他把「孩子遺忘在機場」等事列為「緊急的情況」。