漫威粉看過來！SEPHORA居然把美國隊長盾牌變成腮紅，太可愛了

▲美國隊長聯名款腮紅，賣到快缺貨啦。（圖／翻攝自instagram@teamcevans、www.sephora.cn、trendmood1，以下同）

編輯／Amber

漫威粉看過來！這絕對是最值得期待的聯名彩妝，這回漫威和美國複合彩妝店SEPHORA合作，推出英雄系列彩妝，更巧妙將美國隊長、鋼鐵人、黑寡婦等等人氣角色，完美融入包裝設計，光看圖片就好燒啊！

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漫威聯名再一發！這次與SEPHORA推出一系列以金屬銀色包裝的超前衛彩妝。品項包含了腮紅、眼影盤、口紅、護唇膏、刷具和面膜等等，時尚設計又獨具巧思，重點是顏色也都很實用，幾乎沒有地雷色。





美國隊長腮紅

此系列最吸睛的就是這款腮紅了！以美國隊長的盾牌作為設計靈感，結合珊瑚橘和淺粉紅的雙色搭配，一刷就能打造好氣色。

漫威英雄刷具組

這組霓光感刷具真的好美，仔細看每支刷子分別印著5位超級英雄的LOGO，握柄更有獨特的菱形切割，拿出來補妝就是有面子！

漫威英雄系列12色眼盤

你沒有看錯，這12色眼影不僅是迷幻，連眼影形狀都製成了盾牌和錘子，並巧妙融入了美國隊長、鋼鐵人、黑豹、黑寡婦等人氣角色的色彩，真是太用心了！

漫威英雄系列雙頭唇彩

這款唇彩可說是限量中的限量，一頭是飽和的豔色調，另一頭則是閃亮的金屬光唇蜜，你可以隨心所欲自由搭配，畫出你心目中的漫威唇妝。

漫威英雄系列面膜

太可愛的包裝，同樣以美國隊長、雷神索爾...等著名英雄人物為視覺，發想出5款超強面膜，光是看包裝就覺得超厲害。

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