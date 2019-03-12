租房給詭異男…她開門驚見滿屋血　房東嚇「有女子進門就消失了」

▲女房東準備回收房間時，打開門驚見滿屋血跡。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

租客的房間內全是血！泰國有一名女房東在網路發文求助說，她日前去公寓回收租給別人的房間，結果開門後讓她直接嚇傻，因為地板上、浴室廁所都是血跡，調閱監視器更發現有一名女子「只進沒出」完全消失，嚇得立刻報警並上網發文說「請大家幫忙轉貼，找出租房間的人。」

根據《泰國頭條新聞》報導，這位女房東日前在網路上出租了1間公寓房間，並且要求租客在第2天把租金匯入指定的銀行賬戶，但後來她發現對方沒有匯錢進來，她就打電話給房客，但打了好幾次都沒人接，最後她只好親自前往房間查看情況。

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▲房東調閱監視器畫面發現，當初有1男1女進入房間，但離開時只有男子和小孩。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

但沒想到她僅僅才敲了房門幾下而已，屋內就傳來男子用非常不友善的語氣說，「敲、敲、敲！待會就把錢給你轉過去！」她當時覺得情況很詭異，就透過貓眼看房間內的情況，發現一名約5歲的男童躺在沙發睡覺，她不懂為什麼有房間可以睡，但男童卻要睡沙發，但當時她也沒有想太多，說了一句抱歉就走了。

直到整個租期結束後，她準備去打掃回收房間，結果開門出現的景象讓她嚇壞，因為房內的地上充滿血跡，白色的床單也被鮮血染色，連廁所及洗手台都有。她調閱監視器畫面發現，當初有1男1女進入房間，但離開時只有男子和小孩，並未發現女子身影，她很擔心女子是否遇害，目前已經通報警方處理。