野餐必備5大「網美拍照App」！　隨便拍IG都輕鬆破百讚

▲網美們去野餐，這些APP快先備好～（圖／翻攝自Ulike、SOVS FB）

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隨著天氣漸漸回暖，野餐也成了週末出遊的選擇之一，除了準備好美食、飲品外，拍美照也是必須！以下介紹5款App，不論是自拍、請別人幫忙拍，上傳IG或限時動態，或搭配使用，效果絕對加乘！別忘記Hashtag要下好下滿，破百讚一點都不難。

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▲還教你擺Pose，讓你不怕尷尬。（圖／翻攝自Ulike FB）

1.《Ulike》

南韓超夯的《Ulike》，甚至連「國民初戀」丁海寅都愛上！「一秒補妝」功能讓你就算是素顏，也能夠立刻畫眉毛、補口紅，拍出夢幻完妝感。對於手殘、尷尬癌的人來說，還有「姿勢」教學，好看配上自然的Pose，你會不給讚嗎？

▲限時動態也別隨拍隨傳，簡單後製一下就超好看。（圖／翻攝自itunes.apple.com）

2.《Adobe Spark Post》

野餐時，勢必要上傳一些限時動態分享當下的喜悅心情，只不過若直接上傳就弱掉了！快用Adobe掛保證的《Adobe Spark Post》，多款筆刷、字體都有不同質地的選擇，還有淡入、淡出、從模糊到清晰等許多動畫特效，絕對讓網友羨慕不已。

▲請路人拍照，再也不怕卡頭、卡腳。（圖／翻攝自SOVS FB）

3.《SOVS》

出去玩少不了跟朋友合照，這時候請路人幫忙拍照，很容易「落漆」！快打開《SOVS》，先選擇一個剪影，傳遞出你想要的角度與畫面，接著預先拍下喜歡的背景與照片，能以「半透明」顯示出來，只要把這個畫面給路人甲看，完全不用解釋，也能拍出你想要的模樣。





▲韓妞超愛這款APP！（圖／翻攝自itunes.apple.com）





▲拍照風格清新又自然～（圖／翻攝自chianing_baby IG）

4.《SODA》

席捲韓妞與各大網美的《SODA》，從簡潔的介面就能快速上手。濾鏡與美顏兩大功能，可以自由選擇清新自在或甜美粉嫩風格。接著可以細部調整膚質、臉型、大眼及鼻子，右下角的浮水印也能關閉，很難不愛上啊～

▲拍食物、拍人都好看，太強大了。（圖／翻攝自play.google.com）

5.《Foodie》

這個想必不用多介紹，大家桌面上應該都找得到它的身影。雖然是以拍食物照起家，但拍起人像也真的好看！90度直角角度會顯示黃色，也是拍攝食物的最佳角度，配上夢幻少女風格濾鏡，立刻為可口程度大加分。

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